Travel+Leisure largue les amarres à Nha Trang, capitale des fruits de mer

Le magazine de voyage Travel+Leisure a décrit dans un récent article Nha Trang comme un paradis tropical pour les voyageurs qui aiment découvrir de belles plages, des fruits de mer savoureux et des aventures, saluant la ville côtière comme la capitale vietnamienne des fruits de mer.

Photo : VNA/CVN

Le magazine de voyage a également suggéré plusieurs choses passionnantes à faire à Nha Trang, une destination incontournable du pays. Nha Trang est entourée de plusieurs îles tropicales qui promettent aux visiteurs une gamme d’expériences incroyables.

Parmi les plus emblématiques figurent l’île Hon Tre (célèbre pour VinWonders), Hon Mun (le meilleur endroit pour la plongée avec tuba à Nha Trang), l’île aux singes (un habitat pour les primates), Hon Tam (une retraite de luxe) et l’île Diêp Son (un paradis intact connu pour ses bancs de sable).

Travel+Leisure a déclaré que Nha Trang regorge de vie marine, à explorer de préférence par la plongée sous-marine et avec tuba. "Vous pouvez apercevoir des poissons-clowns, des barracudas, des carangues, des tortues imbriquées, des poissons-anges et des poissons-papillons en plongeant ou en faisant de la plongée avec tuba à Nha Trang", a-t-il suggéré.

Le centre-ville possède une plage qui longe la route principale, la rue Trân Phu, où les habitants et les touristes peuvent se rassembler pour se détendre et s’amuser sur le sable doré.

De nombreuses autres plages, telles que Duong, Hon Nôi, Hon Tam et Nhu Tiên, sont situées à seulement quelques kilomètres du centre-ville. L’une des activités les plus populaires à Nha Trang est de profiter d’un bain de boue.

"Les bains chauds remplis de boue détoxifiante sont le moyen idéal de se ressourcer pendant votre voyage. Les minéraux contenus dans le bain de boue aident à exfolier la peau et à détendre les muscles", a-t-il noté.

Photo : VNA/CVN

Travel+Leisure a révélé que des boutiques de rue s’alignent au nord du pont Trân Phu, proposant du poisson sous toutes ses formes, notamment frais, fermenté, cuit à la vapeur et sauté.

"Ces établissements ne ressemblent pas à un restaurant typique ; vous devez choisir votre choix de fruits de mer, allant des crabes, palourdes, crevettes, calmars, crustacés et plus encore. Le serveur vous facturera le poids du poisson et vous demandera comment vous voulez qu’il soit préparé", a-t-il révélé.

Les autres spécialités populaires de Nha Trang à essayer sont le bún cá sứa (soupe de nouilles aux vermicelles de méduses), le nem nuong (rouleaux de porc fermenté grillés), le bánh căn (crêpes à la farine de riz) et le bò lạc cảnh (bœuf grillé).

Le magazine de voyage recommande également une visite à la pagode Long Son et au temple Ponagar si les visiteurs souhaitent explorer l'identité culturelle de Nha Trang. Située au cœur de la ville, la pagode Long Son se distingue par sa plus grande statue de Bouddha en plein air du Vietnam. Pendant ce temps, le temple Ponagar séduit les touristes par la brillance architecturale et les sculptures magnifiques qui ont résisté à l’épreuve du temps.

VNA/CVN