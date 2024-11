Dà Nang lance le Festival du Nouvel An pour stimuler le tourisme

Le premier Festival de Noël et du Nouvel An de Dà Nang se tiendra du 14 décembre 2024 au 2 janvier 2025, promettant d'insuffler une atmosphère festive et dynamique à la ville côtière, a fait savoir Nguyên Thi Hoài An, directrice adjointe du Service municipal du tourisme.

Le festival proposera une gamme diversifiée d'activités culturelles, touristiques et de loisirs, conçues pour enrichir l'expérience et laisser une impression particulière aux visiteurs à l'occasion du Nouvel An 2025.

L'événement se déroulera autour du pont du Dragon. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 20 décembre de 17h00 à 22h00 à la plateforme panoramique nord et au parc à l'est du pont du Dragon. Le temps fort de la soirée sera le défilé "Fun with Santa Claus", qui débutera dans la rue piétonne Bach Dang à 19h00.

Parallèlement, un "Marché de Noël et du Nouvel An 2025" se tiendra au parc à l'est du pont du Dragon, avec un espace mettant en valeur l'artisanat local, des produits souvenirs, des décorations festives et des produits OCOP (One commune, one product - À chaque commune son produit). Un espace gastronomique proposera une centaine de spécialités culinaires vietnamiennes et internationales. Les visiteurs auront également l'opportunité de participer à des ateliers de confection de cartes, de bougies, de couronnes, de calendriers, ainsi que de préparation de plats vietnamiens.

En outre, divers programmes artistiques, spectacles et activités de divertissement seront organisés dans différents quartiers, zones et attractions touristiques tout au long du festival.

Nguyên Thi Hoài An a souligné que le prochain festival offrirait des moments mémorables, l'ambition étant de créer un événement emblématique pour marquer le début d'une nouvelle année prometteuse et prospère.

VNA/CVN