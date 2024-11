La baie de Ha Long et l’archipel de Cat Bà mis en lumière sur CNN

Photo : VNA/CVN

Dans des courts reportages de 30 secondes, CNN a capturé la beauté spectaculaire de la baie de Ha Long et de l'archipel de Cat Bà, mettant en valeur leurs îles, grottes, et écosystèmes marins d'une rare splendeur. Ce type de promotion est essentiel pour attirer des touristes internationaux tout en sensibilisant à la préservation de ce patrimoine naturel précieux. Cette couverture médiatique offre ainsi au Vietnam une occasion supplémentaire de faire connaître ces sites exceptionnels.

La baie de Ha Long, située dans le nord du pays, couvre une superficie de 1.553 km² et compte près de 2.000 îles et îlots. Parmi celles-ci, 980 possèdent un nom, chacune offrant des panoramas saisissants avec leurs pics calcaires émergeant des eaux cristallines.

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994 pour sa beauté naturelle, la baie a reçu une deuxième reconnaissance en 2.000 pour ses valeurs géologiques remarquables, avec ses formations rocheuses imposantes et son écosystème unique.

Vers une troisième reconnaissance de l’UNESCO

Photo : VNA/CVN

La baie de Ha Long abrite une biodiversité riche, comprenant de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines sont rares et endémiques. Cette richesse naturelle est protégée grâce à des efforts de conservation et de gestion durable du tourisme.

En 2024, lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial à New Delhi, la province de Quang Ninh a soumis une proposition pour une troisième inscription de la baie de Ha Long au patrimoine mondial, cette fois pour sa biodiversité exceptionnelle. Si cette proposition est acceptée, la baie de Ha Long deviendra le premier site du Vietnam à recevoir trois reconnaissances de l’UNESCO, soulignant non seulement sa beauté mais aussi l’engagement du pays envers la préservation de ses trésors naturels.

Outre sa valeur géologique, la biodiversité de la baie constitue un autre aspect fascinant de son patrimoine. Elle abrite des écosystèmes marins uniques, riches en flore et faune variées. La baie est également connue pour ses nombreuses grottes et cavernes, comme la grotte de Sửng Sốt, l’une des plus célèbres, qui offre aux visiteurs une expérience hors du commun. Ces formations naturelles sont le fruit d’une longue histoire géologique et d'un climat tropical humide, favorable aux écosystèmes marins.

Le Vietnam aspire à se positionner comme une destination touristique écologique et responsable, tout en préservant ses merveilles naturelles pour les générations futures. Si la baie de Ha Long obtient cette troisième reconnaissance de l’UNESCO, ce serait un tournant majeur pour la conservation environnementale et le développement du tourisme durable au Vietnam.

L’archipel de Cat Bà, une perle préservée

Photo : VNA/CVN

Le 5 novembre, un court clip de 30 secondes a été diffusé, mettant en lumière les paysages uniques de Cat Bà, notamment la réserve biosphérique, le parc national et ses 358 îles. Le clip présente la beauté naturelle intacte de l'archipel, avec ses grottes mystérieuses et sa faune diversifiée, incluant près de 60 espèces rares.

Mai Xuân Thắng, président de l'Association du tourisme de Hai Phong, souligne que cette diffusion sur CNN, atteignant des milliards de téléspectateurs, est une excellente opportunité pour promouvoir les baies du Nord du Vietnam, notamment la baie de Lan Hạ, souvent moins connue que celle de Ha Long. Cette dernière, tout comme la baie de Bai Tu Long, est une merveille naturelle qui mérite une attention internationale accrue.

Le président explique que la baie de Lan Hạ se distingue par la diversité de ses paysages mêlant mer et montagne. Il mentionne également les singes de Cat Bà, une espèce endémique et rare, ajoutant une dimension unique à la région. Cependant, les répercussions du super typhon Yagi de septembre dernier sont encore visibles, avec des infrastructures touristiques en réparation.

La ville de Hai Phong espère, à travers ce clip, attirer un public international de qualité, tout en soulignant l'importance de préserver l’environnement naturel pour garantir un développement touristique durable. L’archipel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2023, séduit aussi bien les touristes vietnamiens qu’internationaux grâce à son écosystème unique.

Le complexe Ha Long-Cat Bà, situé au nord du Vietnam, rassemble deux sites emblématiques : la baie de Ha Long et l’archipel de Cat Bà. Ce complexe offre une expérience touristique unique, alliant mer, montagne, et forêt, et constitue une destination majeure pour les visiteurs vietnamiens et internationaux.

Mai Quynh/CVN