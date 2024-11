Binh Thuân : le tourisme trace sa route vers le "verdissement" et le développement durable

>> Binh Thuân dans le Top 10 des localités en termes de revenus touristiques en 2023

>> Binh Thuân vise plus de 9,5 millions de touristes en 2024

>> Binh Thuân présente ses avantages touristiques via le numérique

>> Binh Thuân : une destination touristique en plein essor en 2024

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

C'est l'avis du vice-président du Comité populaire provincial de Binh Thuân, Nguyên Minh, lors du colloque intitulé "Tourisme de Binh Thuân : Feuille de route verte pour le développement durable", récemment organisé par l'Association touristique provinciale de Binh Thuân, le Centre d'arbitrage international du Vietnam (VIAC) et l'Union des associations scientifiques et technologiques de Binh Thuân.

Promotion des politiques de "verdissement"

Les autorités, les entreprises et les habitants de Binh Thuân ont promu ces derniers temps une politique de "verdissement", notamment pour le tourisme. La province soutient également les entreprises touristiques en leur offrant des conditions favorables pour adopter de nouvelles technologies, utiliser des énergies alternatives et accélérer leur transition numérique, dans le but de réduire les impacts négatifs sur l'environnement et de s'adapter rapidement aux tendances mondiales.

Actuellement, Binh Thuân développe des gammes de produits touristiques "verts", liant les activités touristiques à la préservation et à la promotion des valeurs des ressources et à la protection de l'environnement. En outre, l'écotourisme repose sur l'exploitation des potentiels touristiques : lacs, cascades, zones de conservation, tourisme communautaire... se développant parallèlement à l'ouverture de nouveaux espaces d'attraction et de divertissement attrayants, contribuant au développement du tourisme durable.

Photo: Nguyên Thanh/VNA/CVN

Nguyên Minh a indiqué que le 29 mai 2024, le Comité populaire provincial de Binh Thuân a publié la Décision N° 1114/QD-UBND approuvant le projet de diversification des types et des produits touristiques dans la province de Binh Thuân, pour la période 2025-2030. Cette décision se concentre sur l'utilisation rationnelle et efficace des ressources touristiques durables ; la préservation et le développement des ressources touristiques et environnementales ainsi que la préservation et la promotion des identités culturelles de la région et du peuple. Ceci est considéré comme une feuille de route “verte” pour le tourisme de Binh Thuan, associée à l'exploitation des potentiels et des avantages pour créer des produits touristiques.

De son côté, le Dr. Trân Du Lich, vice-président du Centre d'arbitrage international du Vietnam (VIAC), a hautement apprécié les potentiels de Binh Thuân en matière de développement touristique. En outre, Binh Thuân est également identifiée comme un centre énergétique national, doté de bonnes bases pour l'exploitation et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Grâce à ces avantages, elle a l'opportunité de promouvoir des projets de tourisme vert, contribuant ainsi positivement à la feuille de route de développement durable de l'économie du pays.

Le Dr. Trân Du Lich a souligné que le tourisme vert est actuellement une tendance mondiale car il contribue à limiter les impacts négatifs sur l'environnement, à valoriser les valeurs culturelles locales et à préserver les patrimoines naturels. Dans de nombreux pays du monde, l'écotourisme, le tourisme rural, le tourisme culturel et historique ont récemment attiré un grand nombre de visiteurs, cela montre que la transformation verte dans l'ensemble de l'économie en général et du tourisme en particulier créera de la valeur pour le pays.

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Évaluant un certain nombre de modèles de tourisme vert qui peuvent être déployés localement, Nguyên Van Khoa, président de l'Association touristique provinciale de Binh Thuân, a déclaré qu'actuellement, les modèles qui favorisent l'avantage du terrain marin sont toujours maintenus ; les stations balnéaires attirent également un grand nombre de touristes nationaux et étrangers. En plus de cet avantage, Binh Thuân exploite également d'autres atouts naturels tels que les rivières, les lacs, les forêts et les cascades.

Ainsi, des modèles d'écotourisme, de tourisme combiné à l'exploration de sites pittoresques, de tourisme combinant la visite de sites historiques et ruraux ont également commencé à se développer. Parallèlement à la transformation progressive des types et des produits touristiques, la question de l'utilisation des énergies renouvelables dans les projets touristiques préoccupe également beaucoup les autorités provinciales et les entreprises.

À partir de l'étude des caractéristiques locales et de l'expérience internationale, de nombreux établissements et zones touristiques ont converti leurs sources de carburant vers des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire. La province limite également la production d’électricité et de carburants nocifs pour l’environnement. Grâce à ces mises en œuvres, le président Nguyên Van Khoa estime que “Binh Thuân réalise proactivement son objectif de verdissement”.

Cependant, selon Nguyên Van Khoa, la transformation verte du tourisme n'est pas encore synchronisée et les modèles verts ne sont pas suffisamment développés. Cela est dû au manque de normes écologiques ainsi qu'au manque de cadre juridique réglementaire complet. Il a aussi déclaré que pour un tourisme vert populaire et efficace, il serait nécessaire d'élaborer rapidement des critères verts, en parallèle d’un examen par le gouvernement et les agences compétentes des ajustements et améliorations du cadre juridique pour le tourisme en général et le tourisme vert en particulier.

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Beaucoup de difficultés et de défis initiaux

Cependant, selon les experts, la mise en œuvre du “verdissement” dans le tourisme nécessite une feuille de route, un consensus et des efforts de la part des autorités, des entreprises et de la communauté locale.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Minh, dès le lancement de la transformation verte dans le développement du tourisme, les entreprises ont rapidement été attirées et sollicitées. Cependant, en réalité, elles n'ont pas reçu d'orientations claires sur la manière de suivre cette feuille de route. Cela conduit à une situation dans laquelle les conditions existent mais ne peuvent pas être exploitées afin de réaliser la transformation comme prévu.

Photo: Nguyên Thanh/VNA/CVN

Le Dr. Trân Du Lich a déclaré que la croissance verte était un chemin long et complexe, qui exige que les autorités et la communauté, notamment les entreprises, soient déterminées, persévérantes et continuellement créatives. Mettre en œuvre des normes vertes est déjà difficile, "écologiser" les activités commerciales sera encore plus difficile et doit être plus méthodique. Lors de la transition verte, les entreprises seront confrontées à davantage de risques et de défis lors des tests de nouveaux modèles, de l'application de nouvelles politiques ou de la négociation de contrats avec de nouveaux partenaires.

Le Dr. Trân Du Lich a conclu que “les dirigeants centraux et locaux devraient prendre des décisions appropriées et encourager l'esprit de transformation verte pour les entreprises touristiques. Dans le même temps, les autorités et les entreprises doivent également s’unir pour investir dans des infrastructures vertes et utiliser les énergies renouvelables. Sans oublier la nécessité de renforcer la coopération internationale et de créer des marques de destinations touristiques pour développer efficacement le tourisme vert".

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Solutions spécifiques pour le verdissement

Le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Minh a fait savoir que dans la résolution No16-NQ/TU du 8 juillet 2024 du Comité provincial du Parti sur le leadership dans la mise en œuvre de la planification provinciale de Binh Thuân pour la période 2021-2030 et à l’horizon 2050, l'une des principales tâches et solutions proposés est le développement de l’économie verte.

Actuellement, la province de Binh Thuân recherche et investit dans l'élaboration des stratégies les plus appropriées pour amener le tourisme vers une croissance verte puis une double transformation, combinant le verdissement et la numérisation. Dans le même temps, elle renforce également le leadership et la direction des autorités locales à tous les niveaux pour la protection de l'environnement dans les activités touristiques, en investissant dans les infrastructures et les installations techniques au service du tourisme, ainsi qu’en améliorant la qualité des services pour répondre aux besoins croissants des touristes.

Photo: Nguyên Thanh/VNA/CVN

Binh Thuân lance l’objectif de faire du tourisme un secteur économique "vert" sur la base du développement de produits touristiques "verts", de services "verts" et, plus important encore, de la sensibilisation et des actions des entreprises touristiques en faveur d'une transformation "verte" pour que l'industrie du tourisme se développe de manière durable et efficace.

Elle établit un réseau de tourisme vert, reliant les entreprises, les organisations et les individus ayant les mêmes objectifs et engagements en faveur du tourisme durable pour partager des informations, des expériences et des ressources pour développer et promouvoir le tourisme vert.

En outre, la localité déploie également de manière synchrone des solutions efficaces pour faire face au changement climatique et développer harmonieusement l'exploitation des ressources à la conservation dans les activités touristiques.

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

La province lance plus particulièrement des solutions pour minimiser les activités d’exploitation des services qui nuisent à l’environnement écologique et à la biodiversité inhérente. Beaucoup d’activités pratiques et efficaces sont et seront organisées pour encourager la formation d'un mode de vie vert avec la plantation d’arbres, l’embellissement de paysages intérieurs et extérieurs, le lancement de campagnes vertes, le nettoyage des plages et ses zones publiques, pour sensibiliser la communauté, mettre en œuvre un style de vie culturel et un comportement civilisé avec les touristes.

Pour l’objectif du développement du tourisme vert, il est nécessaire d’avoir une coopération des autorités locales, du monde des affaires et de la population locale. Par conséquent, en plus des solutions ci-dessus, les localités de Binh Thuân et les entreprises doivent suivre les nouvelles tendances en matière de développement du tourisme vert et accorder plus d'attention à l'investissement dans de nouveaux produits touristiques durables. Les destinations touristiques doivent bien organiser des services touristiques, développer des services plus nouveaux et plus attractifs, créant ainsi une dynamique pour le développement d'un tourisme vert et durable à Binh Thuân.

Photo: Nguyên Thanh/VNA/CVN

Créer la marque touristique de Binh Thuân

Après près de 30 ans de développement, le tourisme de Binh Thuân laisse sa marque sur la carte touristique du Vietnam et est sur le point de devenir un secteur économique clé de la province.

Les produits touristiques de Binh Thuân sont de plus en plus attractifs et riches avec un système d'hébergement touristique en constante évolution et de qualité de plus en plus élevée. Actuellement, en plus des produits touristiques haut de gamme tels que le golf, les stations balnéaires haut de gamme, le tourisme sportif nautique, le tourisme sportif tout-terrain, Binh Thuân sera bientôt prête à répondre aux besoins de la clientèle avec une marina emblématique, un quartier de bars animés et un centre commercial en plein air.

Nguyên Minh a ajouté que la région de Mui Ne serait chaque année le lieu de compétitions de kitesurf et de planche à voile, d’activités d'exploration écologique des dunes de sable, et munie d’un complexe multisports. La zone touristique nationale de Mui Ne bénéficiera également d’un centre de spa avec un institut de soins de santé et de villégiature ainsi que d’un centre de conférence et d'exposition servant le type de tourisme MICE qui intéresse les voyageurs d'affaires.

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Il a souligné que Mui Ne aurait notamment une stratégie de marketing à l'échelle mondiale, créant une image sûre, conviviale et attrayante invitant les touristes à vivre des expériences et à se détendre, notamment grâce à la création d'un centre de marketing et d'un centre de développement des ressources humaines et de services de haute qualité.

Dans un avenir proche, Binh Thuân deviendra une destination incontournable pour les touristes nationaux et internationaux, digne d'être une zone touristique nationale et affirmant le tourisme comme secteur économique clé de cette localité.

Selon les statistiques, 2023 est considérée comme une année de succès dans la transformation verte de l'industrie touristique, puisque Binh Thuân a accueilli l'Année nationale du tourisme 2023, placée sous le thème : “Binh Thuân - Convergence verte”. Ainsi, en 2023, elle a accueilli et servi environ 8,35 millions de visiteurs, avec des revenus totaux atteignant 22.300 milliards de dôngs. Au cours des dix premiers mois de 2024, Binh Thuân a accueilli plus de 7,97 millions de visiteurs, soit une augmentation de 13,49% par rapport à la même période de l'année dernière. Les visiteurs internationaux dans la province au cours des dix premiers mois de 2024 venaient principalement de République de Corée, de Chine, de Russie, d'Allemagne, d'Angleterre et d'Amérique.... Les revenus des activités touristiques au cours du mois d’octobre ont été estimés à 2.088,8 milliards de dôngs, en hausse de 12,24% par rapport à la même période de l'année 2023. Le montant accumulé pour la période de janvier à octobre de 2024 devrait atteindre 21.240,9 milliards de dôngs, soit une augmentation de 13,98% par rapport à la même période de l'année dernière.

Tân Dat/CVN