Xin Mân, le réveil touristique d’une belle endormie

S’étendant sur environ 60.000 ha, Xin Mân est la terre d’élection de 71.000 personnes issues de 16 communautés ethniques différentes. Il partage une frontière de plus de 30 km avec la Chine.

"Chaque localité au sein du district propose des attractions touristiques spécifiques mettant en valeur la diversité culturelle des ethnies minoritaires de la région, notamment les Nùng et les Mông qui célèbrent de nombreuses fêtes tout au long de l’année", fait savoir Pham Duy Hiên, secrétaire adjoint du comité du Parti et président du comité populaire du district de Xin Mân.

"En parallèle, nous faisons de l’agriculture une attraction touristique majeure. Dans des zones de production agricole centralisées, les agriculteurs effectuent leur travail et les touristes sont invités à partager la journée avec eux. C’est le cas de certains de nos vergers, fermes d’élevage et bassins piscicoles. Les touristes adorent. Notre priorité actuelle consiste à développer les infrastructures routières tout en créant des villages culturels et touristiques, afin d’attirer de plus en plus de touristes vietnamiens et chinois", explique-t-il.

Le district de Xin Mân abrite quatre sites classés au niveau national, à savoir les roches anciennes de Nâm Dân, le col des Vents, la chute de la Fée, ainsi que les cascades Luông et Tran. Dans ce district, une prairie surnommée "la prairie suisse de Hà Giang" se trouve dans le village de Suôi Thâu, culminant à 1.200 m d’altitude et s’étendant sur plusieurs centaines d’hectares. C’est l’une des plus belles prairies du pays…

Au bord du ruisseau Nâm Ly, dans la commune de Quang Nguyên, un centre touristique avec des bains thermaux a été érigé, attirant de nombreux visiteurs en quête de relaxation.

"Je suis tellement contente. Ici, la population est hospitalière et les paysages sont magnifiques comme dans les tableaux pittoresques. Il y a des fleurs partout…", partage Trân Thi Thanh Huong, une touriste originaire de Hanoï.

Si la province de Hà Giang est réputée pour ses champs de sarrasin en fleurs entre octobre et décembre, c’est à Xin Mân qu’ils sont les plus splendides, comme si des collines entières se vêtaient de robes blanches teintées de rose. L’automne est également la saison idéale pour contempler les champs de roses qui s’étendent à perte de vue… pour le plus grand plaisir des photographes amateurs.

Les formes de tourisme les plus développées à Xin Mân sont le tourisme communautaire et le tourisme de découverte. Dans les villages culturels et touristiques de Nà Ràng et Quang Ha, les visiteurs sont invités à découvrir les festivités typiques des Mông ainsi que leur musique, leurs chants et leurs danses traditionnels.

Côc Pai est le chef-lieu du district de Xin Mân, connu pour son marché nocturne où le commerce ne représente qu'une petite partie par rapport aux représentations d'arts traditionnels des communautés ethniques. Nguyên Anh Tuân est le président du comité populaire du bourg de Côc Pai.

"Les touristes sont de plus en plus nombreux. Nous encourageons la population à cultiver des fleurs et à organiser toutes sortes d’activités pour les attirer. La plantation d’arbres fait d’ailleurs partie de ces activités", indique-t-il.

En ce qui concerne l’hébergement, le district de Xin Mân dispose aujourd’hui de 30 établissements, dont deux hôtels et huit maisons d’hôte, le reste étant des logements chez l’habitant. Hoàng Duc Thô est le propriétaire d’un de ces logements communément appelés homestays.

"Auparavant, nous pratiquions l’agriculture. Depuis que l’État encourage le tourisme communautaire, nous nous y sommes lancés. Il faut dire qu'aucun métier ne rapporte autant que celui de proposer des services touristiques", affirme-t-il avec satisfaction.

Ce que dit Hoàng Duc Thô est d’autant plus vrai qu’en plus des services d’hébergement et de restauration, les villageois ayant embrassé ce nouveau métier peuvent également tenir un petit commerce. En effet, à la fin de leur séjour, les touristes aiment repartir avec des produits du terroir tels que le riz gluant de Quang Nguyên, le riz de Già Dui, les thés de Chê Là et de Ban Ve, qui font partie du prestigieux programme OCOP (À chaque commune son un produit).

