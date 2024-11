Hai Son, une destination touristique communautaire de Quang Ninh

Hai Son a su exploiter efficacement ses atouts locaux grâce à des produits touristiques uniques. Selon Ninh Van Sang, président du Comité populaire de cette commune, ces dernières années, le secteur touristique a toujours bénéficié du soutien de la ville de Mong Cai. La commune se concentre sur la construction d’infrastructures et la promotion du tourisme.

Les visiteurs peuvent y découvrir les vestiges historiques nationaux dans le village des fresques de Po Hèn, les maisons traditionnelles des Dao et des San Chi, une majestueuse cascade à 72 niveaux, ainsi que le mont Panai. En outre, ils dégustent des plats locaux rustiques comme le poisson, la viande de canard, le bánh chung nêp câm (gâteau carré de riz gluant violet) et le miel sauvage.

De nombreuses opportunités

Le tourisme communautaire de Hai Son a été approuvé par la province dans le cadre du projet de développement du tourisme communautaire durable, conformément à la Décision N°4839 du Comité populaire provincial du 29 décembre 2020. Depuis 2021, Mong Cai a investi plus de 700 millions de dôngs pour rénover les infrastructures, stimulant ainsi l’attractivité touristique de la région.

Parmi les quatre circuits et 15 destinations touristiques de la ville, Hai Son s’inscrit dans le troisième circuit : ville de Mong Cai - Mémorial de Po Hèn. Ce dernier inclut des sites comme la porte-frontière internationale de Mong Cai, le pont de Bac Luân, la borne frontalière N°1369, le monument aux héros morts pour la Patrie de Po Hèn, le temple de Xa Tac, ainsi que l’achat dans les marchés traditionnels et centres commerciaux.

La zone des vestiges historiques de Po Hèn revêt une valeur particulière, jouant un rôle crucial dans la vie culturelle et spirituelle des habitants locaux. Le Comité populaire de Mong Cai, en collaboration avec le commandement provincial des garde-frontières, travaille à la gestion et à la valorisation de ce site afin d’en faire une destination touristique culturelle, historique et spirituelle majeure de la ville.

La fête du myrte tomenteux, organisée trois fois depuis mai 2022 à la porte-frontière, est devenue un rendez-vous incontournable du paysage touristique de Mong Cai, attirant des dizaines de milliers de visiteurs et offrant de nouvelles opportunités de développement pour le tourisme communautaire, contribuant ainsi à améliorer la vie de la population.

En octobre 2023, Hai Son a restauré le marché forain de Po Hèn, un marché traditionnel qui a toujours été un lieu d’échange de marchandises entre les habitants locaux et ceux du village de Than San en Chine.

Valorisation des identités culturelles

Depuis le début de l’année, plus de 150.000 touristes ont visité la commune de Hai Son. “Dans les temps à venir, Hai Son continuera de sensibiliser la population et de promouvoir la création de produits agricoles et d’élevage destinés aux visiteurs. Nous veillerons également à embellir les maisons et à créer un environnement vert, propre et attrayant pour que les touristes puissent prendre des photos. La formation des guides touristiques et des collaborateurs sera renforcée pour améliorer la promotion de la commune via les réseaux”, a expliqué M. Sang.

La commune doit également conserver et valoriser les identités culturelles des ethnies, telles que les cérémonies de mariage des Dao et des San Chi, le rite câp sac (cérémonie de passage à l’âge adulte) des Dao, la fête de prière pour une bonne récolte des San Chi, ainsi que la fête de descente aux champs des San Chi. La gastronomie locale, avec des spécialités comme le bánh chung (gâteau carré de riz gluant), le bánh dày (gâteau cylindrique de riz gluant), le xôi ngu sac (riz gluant cuit à la vapeur aux cinq couleurs) et le poulet grillé, fait également partie de ce patrimoine.

De plus, Hai Son doit préserver les chants traditionnels, tels que le soong co (chant alterné des San Chi) et le hát đối (chant alterné des Dao), ainsi que les jeux folkloriques et les traditionnelles tenues vestimentaires locales.

Texte et photos : Linh Trân - Thu Hang/CVN