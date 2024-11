La poésie des nénuphars dans le delta du Mékong fascine la presse étrangère

Rien de tel que de regarder la récolte des nénuphars dans le delta du Mékong, en particulier lorsque les agriculteurs et les habitants continuent de cueillir les fleurs sur des bateaux en bois, ce rituel se transformant également en séance photo, selon le quotidien américain The New York Times.

Photo : VNA/CVN

"Le lotus est peut-être la fleur nationale du Vietnam, mais dans le delta du Mékong, c’est le nénuphar, une plante similaire mais sans rapport l’une avec l’autre, qui attire des foules de visiteurs venus assister à sa récolte chaque automne", a écrit l’auteure Jess McHugh.

De fortes quantités d’eau riche en sédiments provenant du Mékong inondent les champs, et les graines restantes de la saison précédente poussent rapidement et fleurissent avec de belles fleurs rondes. C’est le moment pour les habitants de la région de commencer leur récolte des fleurs de nénuphar.

"Pendant plusieurs semaines entre août et novembre, selon l’intensité des moussons de l’année, les agriculteurs et autres habitants, principalement des femmes, pataugent dans les eaux peu profondes et troubles à l’aube pour cueillir les fleurs", a noté le journal.

Pendant cette période, les eaux en amont déposent un sol riche et nutritif pour les terres agricoles, ainsi que d’autres produits de la saison des hautes eaux tels que les poissons, les crevettes, les nénuphars.

Dans les champs inondés du delta du Mékong, les touristes adorent les scènes de femmes ramant des bateaux pour cueillir des nénuphars. Les fleurs sont violettes, rouges ou blanches et ont des tiges épaisses de 3 à 5 m de long lorsqu’elles sont bien développées. Partout où l’eau monte, les fleurs poussent en conséquence.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

"Au fil des ans, le rituel de la récolte et le spectacle des femmes pagayant dans des bateaux chargés de nénuphars sont devenus une occasion en or de prendre des photos, un incontournable des visites guidées, mais les fleurs elles-mêmes font partie intégrante de la vie quotidienne", a partagé Jess McHugh.

"Les fleurs servent à décorer les maisons dans tout le pays et sont souvent vues flottant dans des pots en argile sur le pas des portes, tandis que les tiges sont principalement utilisées dans les soupes de poisson et les sautés", a-t-il ajouté.

Les visiteurs peuvent découvrir la vie quotidienne des habitants, attraper du poisson à la main, cueillir des nénuphars, et déguster une cuisine traditionnelle locale avec des plats rustiques tels que le poisson-serpent rôti au poivre, le poisson braisé servi avec du nénuphar et de la ciboulette, des fleurs de sesbania et du pot-au-feu de poisson.

VNA/CVN