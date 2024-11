La beauté du pont Pa Phông à Điên Biên

Situé dans la commune de Huôi Só, district de Tua Chùa, province de Điên Biên (Nord-Ouest), le pont suspendu Pa Phông est bien plus qu’une prouesse architecturale impressionnante. Enjambant la rivière Ðà (rivière Noire), il incarne un symbole vibrant de la culture des Dao, l’une des 53 ethnies minoritaires du Vietnam.

“Pa Phông” est le nom d’un ancien village montagneux situé un peu en amont d’un bras d’un ruisseau où a été construit ce pont. L’association entre le pont suspendu et l’identité locale crée un symbole fort, représentant non seulement une structure physique, mais aussi une profonde connexion culturelle entre l’homme et la nature.

Doté d’un design unique et de couleurs éclatantes, le pont Pa Phông se distingue dans le paysage majestueux des montagnes de Điên Biên. De nombreuses histoires sur la vie quotidienne, les métiers traditionnels et les aspects culturels des Dao se rattachent à ce pont, enrichissant ainsi l’expérience touristique dans cette province.

Texte et photos : Phuong Nga - Xuân Tu/VNA/CVN