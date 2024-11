Saigontourist Travel de nouveau reconnue comme "Marque nationale"

Saigontourist/CVN

La reconnaissance s’inscrit dans le cadre de la cérémonie d’annonce des produits de "Marque nationale" 2024, placée sous le thème "Entrer dans l’ère verte" et organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce en partenariat avec le Conseil national des marques. Le programme s’est déroulé en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, de nombreux représentants des ministères, et de responsables d’entreprises vietnamiennes.

Dans sa stratégie de développement, Saigontourist Travel met un point d’honneur à respecter les trois critères du programme "Marque nationale": Qualité, innovation-créativité, capacité pionnière. La compagnie se distingue par son engagement de longue date dans le tourisme international et, plus récemment, par son offre de produits axés sur le tourisme vert et responsable. Depuis les années 1970, Saigontourist Travel s’est investie dans une croissance durable en phase avec les tendances mondiales, intégrant un modèle de transformation numérique complet dans toutes ses opérations.

Après avoir passé de nombreux cycles d’évaluation rigoureux, le renouvellement continu de cette distinction "Marque nationale" depuis 2008 est un gage de prestige pour Saigontourist Travel. Ce succès motive l’entreprise à poursuivre ses efforts pour offrir des services de qualité à ses clients et partenaires et à générer des retombées positives pour tous.

Des promotions spéciales

Saigontourist Travel a lancé le 4 novembre le programme “Une marque forte - pour des millions de voyages” dans ses 24 bureaux et 18 succursales à travers le pays. Le point fort de cet événement est le programme "Shocking Deal" au prix unique de 199.000 dôngs, proposé lors d’un livestream.

Saigontourist/CVN

Pour seulement 199.000 dôngs, les clients peuvent découvrir le Musée d’histoire militaire du Vietnam et assister au spectacle La quintessence du Nord à Hanoï, ou opter pour un tour combiné de l’île de Dâu avec une visite gastronomique de Hai Phong et un passage à l’Opéra de Hanoï.

Les clients peuvent également profiter de nombreuses offres: des réductions pouvant aller jusqu’à 20 millions de dôngs sur les voyages à l’étranger ou 3 millions pour les groupes de trois personnes maximum, de 10 millions sur les tours organisés pour le Têt traditionnel du Serpent 2025, des bons de réduction d’un million de dôngs pour des tours domestiques, de 500.000 dôngs pour l’achat de séjours dans des hôtels 4 à 5 étoiles, et jusqu’à 2 millions de dôngs de réduction avec visa australien offert pour les étudiants aux Universités de Melbourne ou Sydney. De plus, des réductions allant jusqu’à un million de dôngs sont proposées sur les billets d’avion nationaux et internationaux.

Cette année, Saigontourist Travel a également obtenu la certification internationale Travelife Partner, qui reconnaît ses efforts en faveur du tourisme durable, conformément à sa stratégie "Vie verte - Tourisme vert - Croissance durable".

Tân Dat/CVN