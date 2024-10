Hà Giang promeut sa marque de première destination culturelle d'Asie 2024

Le Département de la culture, des sports et du tourisme de Hà Giang a organisé le 14 octobre à Hanoi une conférence pour promouvoir et stimuler le tourisme placé sous le thème «Hà Giang - première destination culturelle d'Asie 2024».

Lors de la conférence, le directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hà Giang, Nguyen Hong Hai, a déclaré qu’étant une province frontalière, confrontée encore à de nombreuses difficultés, mais avec l'attention et la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Comité populaire provincial de Hà Giang, en collaboration avec les agences de médias, des entreprises de voyages, la marque touristique de Hà Giang est constamment construite et développée, affirmée à travers les titres : « Première destination touristique émergente d’Asie en 2023 », «Première destination culturelle d’Asie en 2024" attribués par les World Travel Awards.

En raison de l'influence du typhon Yagi, de nombreuses routes de Hà Giang ont subi de graves glissements de terrain. De nombreux tours et itinéraires ont dû être reportés ou annulés. Les destinations touristiques doivent fermer... Cependant, le secteur du tourisme de Hà Giang a mis en œuvre de nombreuses mesures synchrones pour reprendre les activités touristiques.

Lors de la conférence, les délégués ont mis en avant de nombreuses propositions sur la préservation et la promotion des valeurs culturelles des minorités ethniques, la protection des paysages naturels intacts associés à des sites culturels uniques, la création des produits touristiques spécifiques, l’investissement dans la construction d’un système hôtelier 4 à 5 étoiles, la modernisation du système d'infrastructures de transport, etc.

Saluant les efforts du secteur touristique de Hà Giang, le directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, a affirmé que le tourisme de Hà Giang était devenu un point brillant du secteur touristique vietnamienne et du tourisme international grâce aux résultats remarquables enregistrés. Au cours des 9 premiers mois de 2024, Hà Giang a accueilli près de 2,5 millions de visiteurs, dont plus de 290 000 internationaux, soit une augmentation de 0,5% par rapport à la même période en 2023, atteignant 77,1% du plan de l'année. Les revenus totaux du tourisme sont estimés à 6.120 milliards de dôngs.

Pour accélérer le développement du tourisme dans les temps à venir, Nguyen Trung Khanh a souligné que le secteur touristique de Hà Giang devrait promouvoir le développement de 5 groupes de produits potentiels et des atouts de la province, notamment le tourisme culturel et historique, le tourisme communautaire, l'écotourisme, le tourisme de sports d'aventure, le tourisme commercial frontalier pour créer un avantage concurrentiel. Parallèlement, il faudrait renforcer la communication et la promotion sur les plateformes technologiques numériques, renforcer la formation des ressources humaines pour améliorer la qualité de la prestation touristique, etc.

