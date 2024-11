Hô Chi Minh-Ville parmi les meilleurs endroits à visiter en 2025 selon le Condé Nast Traveller

Photo : trailsofindochina/CVN

Dans son classement des endroits où il faudra absolument voyager en 2025, on trouve pêle-mêle la vallée de l’Ahr en Allemagne, l’Alaska aux États-Unis, Cuba, Djerba en Tunisie, la Terre de la Reine Maud en Antarctique, le parc national El Impenetrable en Argentine, la Côte d’Émeraude au Nicaragua, les îles Féroé, le Groenland, mais surtout Hô Chi Minh-Ville, une destination de choix en matière de design et de gastronomie.

Cette mégapole du Sud du Vietnam est devenue l’une des puissances touristiques à la croissance la plus rapide au monde, battant de loin les records d’avant la pandémie, et il n’y a pas de meilleur moment pour la visiter qu’en 2025, a-t-il noté, ajoutant que la ville s’apprête à dévoiler plusieurs grands événements commémorant un demi-siècle de libération du Sud et de réunification nationale.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Selon le célèbre magazine de tourisme de luxe, les voyageurs nationaux pourront profiter du terminal 3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, du métro de Hô Chi Minh-Ville, du Sheraton Saigon Grand Opera Hotel et des nombreux autres qui devraient ouvrir prochainement, notamment l’hôtel Indigo d’IHG et le Kempinski Saigon River conçu par Kengo Kuma.

"La perle de l'Extrême-Orient"

Au-delà des infrastructures urbaines et touristiques, Hô Chi Minh-Ville brille surtout comme l’un des épicentres culturels d’Asie du Sud-Est, un pôle régional du commerce, de la restauration et de la mode. Les visiteurs peuvent faire du shopping à leur guise ou déguster des délices culinaires, suggérés par les restaurants étoilés au Michelin.

Malgré toutes ces nouveautés, la ville surnommée "la perle de l’Extrême-Orient" conserve une grande partie de son charme d’antan, des marchés animés aux vendeurs de rue rustiques qui vendent de la soupe de nouilles hu tiêu et du banh mi (sandwich vietnamien), selon le Condé Nast Traveller.

Karakol au Kirghizistan, La Paz en Bolivie, Marseille en France, Mascate à Oman, le cratère de Ngorongoro en Tanzanie, les Palaos, l’Amazonie péruvienne, Prayagraj (Allahabad) en Inde, la Côte tropicale du Queensland, le Sud-Ouest du Nigeria, la côte spatiale en Floride, les îles subantarctiques en Australie et en Nouvelle-Zélande, le Top End en Australie, Ouganda, Sussex au Royaume-Uni complètent la liste des meilleurs endroits où aller l’année prochaine.

VNA/CVN