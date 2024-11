Quang Nam



Le village de Trà Quê élu l'un des meilleurs villages touristiques du monde en 2024

Les villages sont évalués dans neuf domaines clés : ressources culturelles et naturelles ; conservation et promotion des ressources culturelles ; durabilité économique ; durabilité sociale ; durabilité environnementale ; développement touristiques et intégration de la chaîne de valeur ; gouvernance et priorité accordée au tourisme ; infrastructure et connectivité ; santé, sûreté et sécurité.

Photo : CTV/CVN

Fondé au XVIe siècle, Trà Quê se trouve à seulement 3 km de la vieille ville de Hôi An et à 20 km de la ville animée de Dà Nang. Bordé par la sereine rivière Cô Co et la lagune de Trà Quê, le village bénéficie d'un sol sablonneux fertile et d'un climat tempéré - des conditions idéales pour la culture maraîchère biologique qui prospère depuis des générations.

Le village était autrefois une mosaïque de maisons et de jardins, avec des champs inégaux ponctués d'étangs d'irrigation. Cependant, un plan de développement visionnaire axé sur le tourisme, lancé il y a plus de deux décennies, a transformé Trà Quê. Les maisons ont été déplacées, les étangs ont été nivelés et le paysage a été restructuré en champs nets et carrés traversés par des sentiers bien conçus.

Aujourd'hui, Trà Quê s'étend sur 18 ha et abrite 202 ménages, 326 agriculteurs qui cultivent plus de 20 types de légumes. Des milliers de visiteurs affluent quotidiennement vers le village, désireux de s'immerger dans le paysage pittoresque et de vivre des expériences agricoles pratiques.

Photo : VNA/CVN

En avril 2022, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inscrit la culture maraîchère de Trà Quê au patrimoine culturel immatériel national, célébrant ainsi la richesse de ses connaissances et de son artisanat traditionnel.

Mais Trà Quê est plus qu’un simple village agricole, c’est un trésor d’histoire. Le sanctuaire Tho Thân, le temple Ngu Hành et le tombeau de Nguyên Van Diên ne sont que quelques-uns des sites qui offrent un aperçu du riche passé du village. Des coutumes bien préservées comme le rituel Câu Bông et des traditions culinaires uniques enrichissent également l'expérience des visiteurs.

La reconnaissance de Trà Quê par l'OMT fait suite au succès du village touristique de Tân Hoa dans le district de Minh Hoa, province de Quang Binh (Centre), qui a reçu la même distinction en 2023.

VNA/CVN