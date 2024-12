Ouverture d'une formation pour enseignants de langue vietnamienne à l'étranger

Un cours de formation sur l'enseignement de la langue vietnamienne, destiné à 40 enseignants et volontaires vietnamiens de neuf pays, s'est ouvert le 2 décembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères, Nguyên Manh Dông, a souligné la demande croissante d'enseignement et d'apprentissage du vietnamien parmi les étrangers. Il a rappelé que la langue vietnamienne était le liant des générations vietnamiennes du monde entier et que le Parti et l'État étaient déterminés à préserver l'identité culturelle de la diaspora.

Il a souligné que, malgré les progrès accomplis, des défis persistent et nécessitent une collaboration renforcée, tant à l'échelle nationale qu'internationale, pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté.

Photo : VNA/CVN

La formation vise à doter les enseignants de méthodes pédagogiques modernes et fournit une plate-forme pour partager des expériences et construire un réseau linguistique vietnamien plus fort.

Soucieux d'élever le niveau de l'enseignement du vietnamien à l'étranger, les enseignants participants souhaitent approfondir leurs compétences pédagogiques et bénéficier de l'expertise de spécialistes du domaine.

Ce programme d'une durée de quinze jours à compter du 1er décembre, combine des conférences théoriques, des ateliers pratiques et des immersions culturelles à travers des visites de sites emblématiques de Hanoï.

VNA/CVN