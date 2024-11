Un programme pour renforcer les liens entre les étudiants vietnamiens en Russie

Le comité exécutif provisoire de l'Association des étudiants vietnamiens de l'Université de l'Amitié des Peuples de Russie (RUDN) a organisé dans la soirée du 23 novembre un programme pour célébrer la nouvelle année universitaire, créer de la motivation et renforcer les liens avec les nouveaux étudiants vietnamiens de cet établissement.

Selon le représentant de la direction de la RUDN, Vyacheslav Sokolov, cette année, la RUDN accueille 45 nouveaux étudiants vietnamiens, soit beaucoup plus que l'année dernière, contribuant ainsi à maintenir sa position en tant qu'une des universités comptant le plus grand nombre d'étudiants vietnamiens en Russie.

Le programme de cette année est riche avec non seulement des chants et des danses, mais aussi des jeux folkloriques et des jeux spécialement destinés aux nouveaux étudiants vietnamiens.

Nguyên Thi Thuong, présidente du comité d'organisation, a fait savoir que le programme de cette année exprimait le désir que les nouveaux étudiants vietnamiens s'intègrent rapidement dans les activités d'apprentissage et la vie à la RUDN.

