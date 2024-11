La culture et la cuisine vietnamiennes présentées en Israël

Photo : VNA/CVN

L'événement a attiré la participation d'une cinquantaine de participants, dont des femmes diplomates, des épouses de diplomates étrangers en Israël, des femmes d'affaires israéliennes, du personnel de l'ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays du Moyen-Orient.

Les participants ont regardé des vidéos présentant les paysages époustouflants et diversifiés du Vietnam, sa cuisine savoureuse et son hospitalité chaleureuse. Ils ont également découvert l'ao dài, la longue robe traditionnelle vietnamienne. Plusieurs membres de l'IWC qui ont déjà visité le Vietnam ont partagé leurs impressions sur le pays, louant son peuple et ses riches traditions culturelles et culinaires.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a fourni des informations supplémentaires sur le patrimoine culturel et historique du Vietnam et a souligné les récentes réalisations socio-économiques du pays.

VNA/CVN