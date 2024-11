Ambassadrice du riz vietnamien à l’étranger

Née en 1981, Dang Thuy Linh a passé des années de sa vie en Allemagne auprès de sa famille. Motivée par son amour pour le Vietnam et le désir que tout le monde puisse consommer des produits agricoles d’origine claire et conformes aux normes d’exportation, elle a choisi la société APG ECO pour concrétiser l’ambition de construire une chaîne de produits agricoles vietnamiens de haute valeur sur le marché domestique et international.

Une production orientée vers le bio

En assumant le poste de présidente du conseil d’administration de la société, Mme Linh a défini l’objectif de devenir l’une des principales entreprises de distribution de riz en ligne au Vietnam.

Faisant partie de l’écosystème de la société de valeurs mobilières APG et possédant cinq usines de riz dans le delta du Mékong, APG ECO dispose de nombreux atouts permettant un épanouissement futur, mais la conquête du marché du riz n’est pas un “long fleuve tranquille”. En effet, le riz n’est pas un produit nouveau, et APG ECO a rencontré des difficultés pour commercialiser et convaincre les clients de changer leurs habitudes d’achat, passant des magasins traditionnels à l’e-commerce.

La plupart des Vietnamiens préfèrent acheter leur riz en magasin tout en vérifiant directement la qualité. “Quand la première cargaison est arrivée en stock, l’équipe d’APG ECO était assez perplexe, ne sachant pas comment atteindre les clients, car ma politique était de ne pas ouvrir de filiales, de ne pas accorder de fortes réductions et de ne pas vendre en magasin. Au début, nous attendions chaque commande avec impatience et cherchions ensemble des solutions pour que les habitants puissent adopter de nouvelles habitudes d’achat. Le nombre de commandes augmente de plus en plus. Mon équipe a tenté de me persuader de diversifier les canaux de vente, soit en ligne, soit en direct, mais je suis restée fidèle à l’idée initiale”, se souvient Mme Linh.

Elle constate que la qualité est un facteur clé pour convaincre progressivement les clients de choisir les produits rizicoles d’APG ECO à long terme. “Nous contrôlons strictement toutes les étapes, de la sélection des variétés de riz à la culture, en passant par les soins et l’emballage, pour que les clients reçoivent des produits de qualité, comme promis. Nous considérons que c’est l’élément clé pour conquérir les consommateurs et créer une clientèle fidèle. Tous les produits sont fabriqués selon les normes d’exportation, répondant même aux exigences des grands marchés comme l’Europe ou les États-Unis”.

L’usine est équipée de machines modernes, avec entre autres un système de séchage du riz importé du Japon. Actuellement, la société dispose de six usines de transformation et de mouture et renforce son partenariat avec des centaines de foyers dans les provinces d’An Giang, Soc Trang, et Hâu Giang pour une production orientée vers le bio.

La présidente a également reconnu que la mise en œuvre des technologies numériques apporte de nombreux avantages : améliorer la qualité des produits et les acheminer vers les consommateurs rapidement, ou encore permettre aux acheteurs d’en consulter la traçabilité. “Nous appliquons aussi les technologies numériques dans la culture, la gestion des champs, la récolte et l’empaquetage, ce qui garantit la qualité. Cela nous aide à gagner la confiance des consommateurs et à construire des chaînes de valeur prestigieuses dans l’esprit +de la rizière à la table+”, souligne Mme Linh.

En tirant parti de l’e-commerce, la présidente d’APG ECO vend du riz sur les plates-formes, sans oublier d’offrir aux clients des avantages comme le retour des produits dans les six jours après l’achat s’ils ne sont pas satisfaits, ainsi qu’une livraison rapide dans les 12 heures suivant la commande. La numérisation permet à l’entreprise de toucher de nombreux jeunes clients qui seront une potentielle clientèle fidèle dans l’avenir. Cela est également un tremplin pour la diffusion rapide et large de la marque sur le marché étranger.

Porter la marque à l’international

En tant que jeune entreprise, APG ECO souhaite se positionner dans la chaîne d’approvisionnement du riz. La création d’un nom simple et clair pour retenir les clients est un facteur clé. Pour cela, le nom “My nhân làng gao” (La beauté des rizières) a été créé dans l’idée d’“élever la valeur d’un produit traditionnel vietnamien”, explique Mme Linh. Ce label est lié à deux types de riz : ST25 et le riz lua tôm (c’est-à-dire du riz récolté dans les rizières où des crevettes sont élevées et grossissent très vite grâce aux nutriments de la rizière tout en fertilisant le riz grâce à leurs déjections).

En suivant la tendance mondiale de développement de l’économie verte, APG ECO optimise des techniques pour réduire les pertes post-récolte, sélectionne soigneusement des variétés de riz et des engrais certifiés. Elle met en œuvre un programme de recyclage des sacs en les transformant en sacs de courses ou en sacs à main, ce qui diminue les déchets et crée des emplois supplémentaires en faveur de certaines organisations caritatives.

APG ECO a nourrit l’ambition d’amener le riz vietnamien jusque sur les marchés internationaux. “Le riz vietnamien et les produits agricoles en général sont toujours appréciés par les clients étrangers pour leur qualité”, déclare Mme Linh. À présent, le riz de “My nhân làng gao” est apparu dans les supermarchés vietnamiens en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Pologne, entre autres. Avec le slogan “Manger propre - Vivre vert - Être en paix”, la compagnie ambitionne d’élargir ses marchés en diversifiant ses produits et en maintenant une qualité conforme aux normes internationales.

“Trouver un bon fournisseur de riz reste une préoccupation constante, notamment pour le riz ST25, étant donné les nombreuses contrefaçons qu’on trouve sur le marché. C’est pourquoi j’ai décidé de vendre le riz d’APG ECO qui est certifié. Mes clients l’apprécient pour sa qualité et son prix stable. Ils n’ont plus à s’inquiéter de la péremption des produits”, conclut le propriétaire d’un magasin de riz dans l’arrondissement de Tân Binh, à Hô Chi Minh-Ville.

