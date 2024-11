L’entrepreneuriat vietnamien à l’étranger surfe sur une dynamique positive

Dans le contexte de la mondialisation et de l’intégration internationale, les Vietnamiens résidant à l’étranger ( Viêt kiêu ) affirment de plus en plus leur position à travers leurs activités entrepreneuriales.

Dans les secteurs dits "traditionnels" tels que la gastronomie, le commerce et la haute technologie, les Viêt kiêu démontrent un esprit créatif, une volonté de se dépasser et une remarquable capacité d’adaptation.

Selon les données du ministère vietnamien des Affaires étrangères, près de 6 millions de Vietnamiens résident actuellement dans plus de 130 pays et territoires à travers le monde. Parmi eux, environ 500.000 participent à des activités commerciales et entrepreneuriales, contribuant de manière significative à l’économie du pays de résidence et promouvant l’image positive de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Aux États-Unis, où se trouve la plus grande communauté vietnamienne (plus de 2,2 millions de personnes), le nombre d’entreprises dirigées par des Viêt kiêu a dépassé les 300.000 en 2023. Les secteurs les plus dynamiques incluent la restauration, l’immobilier, la santé et, surtout, les technologies de l’information.

En Europe, les Vietnamiens en Allemagne, en France et en République tchèque se distinguent dans les services, le commerce et la production. Selon un rapport de l’Union des entreprises vietnamiennes en Europe, plus de 20.000 PME fondées par des Vietnamiens génèrent un chiffre d’affaires annuel de plusieurs dizaines de milliards d'USD en 2024.

Le secteur technologique est un point fort pour de nombreux entrepreneurs vietnamiens à l’étranger. À Singapour, un hub réputé pour les start-up, plusieurs entreprises fondées par des Viêt kiêu connaissent un grand succès.

Par ailleurs, des ingénieurs et fondateurs vietnamiens de la Silicon Valley contribuent significativement au développement des grandes entreprises technologiques.

Défis et opportunités

Malgré leurs succès, les entrepreneurs vietnamiens à l’étranger font face à de nombreux défis. Les différences culturelles, linguistiques et juridiques constituent des obstacles majeurs. Cependant, avec le soutien d’organisations communautaires et de la diaspora vietnamienne, ces difficultés sont progressivement surmontées.

Selon la Banque mondiale, la communauté vietnamienne à l’étranger jouera un rôle clé dans la connexion entre le Vietnam et le reste du monde, en particulier dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Avec une solide base de connaissances et un esprit d’apprentissage continu, les Vietnamiens à l’étranger promettent d’accomplir de nouveaux exploits dans l’avenir.

Les entrepreneurs vietnamiens à l’étranger ne sont pas seulement la preuve de réussites individuelles, mais incarnent également la force de la communauté vietnamienne à l’échelle mondiale. Ils ne se contentent pas de s’enrichir personnellement mais contribuent également à promouvoir une belle image du Vietnam dans le monde. L’esprit entrepreneurial et créatif des Viêt kiêu continuera d’être une force motrice puissante, propulsant la communauté vietnamienne encore plus loin à l’ère de l’intégration internationale.

