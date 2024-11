Les Vietnamiens en Europe s'unissent pour soutenir la mer et les îles du Vietnam

Le Comité de liaison des Vietnamiens en Europe, engagé dans le mouvement "Pour la mer et les îles du Vietnam", a organisé le 10 novembre une rencontre pour faire le bilan de son premier mandat (2022-2024) et passer la présidence tournante au Club Truong Sa d'Allemagne.

>> Mer et îles du pays natal

Fondé le 2 juillet 2022, le Comité regroupe des responsables de clubs pro-Vietnam de 12 pays européens, tous dédiés à la protection des eaux et des îles vietnamiennes. Durant ce premier mandat, le Comité, sous l’impulsion du club Hoang Sa – Truong Sa de Pologne, a mené des initiatives marquantes : distribution de bourses aux enfants de soldats de Truong Sa, visites et dons pour les écoles de la base navale de Cam Ranh, et organisation de séminaires à Paris (2022) et à Varsovie (2024). Ces derniers ont rassemblé des centaines d'universitaires et de chercheurs pour favoriser le dialogue sur la souveraineté en Mer Orientale et solliciter le soutien scientifique de l’UE.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, lors de la 9e édition des Prix nationaux de l’information pour l’étranger en 2023, le Comité a été récompensé par un troisième prix dans la catégorie "Initiatives et produits en faveur de l'information à l’étranger ".

La solidarité des Vietnamiens d’Europe s’est également illustrée à travers des actions de soutien tangibles. En Allemagne, la communauté a financé en 2015 un bateau de souveraineté (CQ-01) et un ensemble d’équipements sportifs pour les soldats de Truong Sa, d’une valeur de plus de 200 millions de dongs (8.000 USD). Pendant la pandémie de COVID-19, le Club Truong Sa en Allemagne a coordonné le don de 100.000 masques, envoyés du Vietnam et distribués dans les 16 Länder de ce pays européen.

Lors de cette récente rencontre, les participants ont esquissé les futures actions du Comité pour son second mandat, dont une exposition photographique sur les îles vietnamiennes, un concours de chant et une campagne de collecte de fonds en soutien aux soldats et aux habitants de Truong Sa.

VNA/CVN