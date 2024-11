Une Vietnamienne honorée aux prestigieux TechWomen 100 Awards au Royaume-Uni

Créés en 2017, les TechWomen 100 Awards célèbrent les femmes qui brillent dans le domaine des technologies. L’objectif est de mettre en lumière les talents féminins en début ou milieu de carrière, en leur offrant un tremplin vers le leadership et en encourageant une nouvelle génération de modèles pour l’industrie technologique.

Le Dr. Vanessa Vallely OBE, PDG de WeAreTheCity/WeAreTechWomen et organisatrice des prix, a exprimé son admiration pour les lauréates de cette année. "Ces prix mettent en lumière des femmes incroyables qui repoussent les limites dans les technologies et les STEM (acronyme pour science, technology, engineering, and mathematics). Ils offrent également un programme de développement complet pour renforcer leur impact", a-t-elle déclaré.

Contributions exceptionnelles en biotechnologie

Pour figurer parmi les 100 femmes les plus influentes en technologie en 2023, Linh a surmonté une concurrence féroce, avec 1.150 candidatures et une sélection finale de seulement 200 candidates. Elle a été récompensée pour ses contributions exceptionnelles en biotechnologie, notamment dans les biomatériaux pour la régénération tissulaire, les systèmes innovants d’administration de médicaments, les polymères thermosensibles pour l'expansion et la récolte de cellules souches.

En recevant son prix, Nguyên Thuy Bá Linh a partagé sa fierté d’être la première Vietnamienne à recevoir cette distinction. "Ce prix dépasse ma reconnaissance personnelle. Il reflète les efforts des Vietnamiens dans le monde entier et met en valeur la force des femmes vietnamiennes dans des domaines exigeants comme les sciences et technologies", a-t-elle affirmé.

Nguyên Thuy Bá Linh a espéré que sa réussite encouragerait davantage de jeunes femmes vietnamiennes, dans le pays comme à l’étranger, à poursuivre leur passion pour les sciences. "Je veux montrer qu'avec de la détermination, nous pouvons surmonter tous les obstacles et exceller dans des disciplines complexes".

Née en 1980 à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thuy Bá Linh a obtenu son diplôme de chimie à l'Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville en 2003, avant de poursuivre des recherches postdoctorales en médecine régénérative à l’Université Soonchunhyang en République de Corée.

En 2016, elle a rejoint l'Université d'Oxford comme chercheuse postdoctorale, contribuant à des avancées significatives en ingénierie biomédicale et en régénération tissulaire. Depuis 2019, elle est professeure à l'Institut dentaire Eastman de l'UCL, où elle continue de repousser les frontières de la recherche.

En parallèle, Nguyên Thuy Bá Linh a fondé SmileScaff, une entreprise spécialisée dans les technologies d’échafaudage avancées pour accélérer la cicatrisation des plaies et la régénération tissulaire. Elle a également présidé la Vietnam Young Academy de 2021 à 2023, tout en encadrant de jeunes scientifiques via la Société intellectuelle vietnamienne au Royaume-Uni et en Irlande.

Le Dr. Vanessa Vallely a qualifié Nguyên Thuy Bá Linh de "véritable ambassadrice", ajoutant que "sa réussite ouvre la voie à davantage de candidates vietnamiennes à l’avenir. Nous espérons voir plus de talents issus du Vietnam dans les années à venir".

Ce prix marque une étape importante pour la représentation des femmes vietnamiennes dans les sciences et technologies, prouvant que le talent et la détermination peuvent transcender les frontières culturelles et professionnelles.

