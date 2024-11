Le leader demande plus d’efforts pour la réforme de l’éducation et de la formation

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a participé lundi 18 novembre à Hanoï à une rencontre avec des enseignants et des responsables de l’éducation exceptionnels, exhortant à redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif de la réforme de l’éducation et de la formation.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a félicité le secteur de l’éducation, les éducateurs et les administrateurs de l’éducation pour les récents résultats de la réforme de l’éducation, tout en adressant ses meilleurs vœux aux générations d’enseignants de tout le pays à l’occasion de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre).

Photo: VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que le monde subit des changements transformateurs, faisant de la réforme de l’éducation une tendance mondiale, et le Vietnam ne peut pas rester en dehors de cela.

Pour atteindre les objectifs stratégiques de célébration du 100e anniversaire de la fondation du Parti et de la nation, conduire fermement le pays dans une ère d’ascension nationale et de prospérité, se tenant aux côtés des puissances du monde entier, des ressources humaines de haute qualité ont été définies par le 10e Plénum du Parti du XIIIe mandat comme une percée stratégique, et la réforme de l’éducation considérée comme une tâche clé et une solution stratégique pour le XIVe Congrès national du Parti, a-t-il souligné.

La plus haute priorité à l’heure actuelle est de parachever la réforme de l’éducation et de la formation, ainsi que l’objectif de développement des ressources humaines au service de l’édification et de la défense nationales, a-t-il ajouté.

Le dirigeant a souligné l’importance de se concentrer sur la construction de l’homme socialiste, de renforcer l’éducation sur la personnalité, l’éthique, le mode de vie, les connaissances juridiques et la conscience civique, d’enseigner les langues et les écritures des minorités ethniques, d’enseigner la langue vietnamienne et de populariser la culture vietnamienne à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé d’aligner les programmes de formation sur les objectifs et les priorités de développement du pays en identifiant les demandes et le contenu de la formation en fonction des exigences spécifiques fixées par les agences, organisations et entreprises employant des travailleurs.

Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné la nécessité d’une intégration étroite de l’enseignement et de la recherche scientifique dans l’enseignement supérieur et postuniversitaire, ainsi que d’une refonte solide du contenu éducatif et des méthodes d’enseignement, afin d’accroître les connaissances, les compétences et les qualités des apprenants en mettant davantage l’accent sur la pratique et l’application des connaissances à la réalité.

Il a demandé des solutions immédiates pour éradiquer complètement l’analphabétisme, en particulier dans les zones reculées et parmi les communautés ethniques minoritaires, ajoutant que des mouvements d’éradication de l’alphabétisation numérique devraient être lancés à l’échelle nationale.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec la tradition nationale de valorisation de l’éducation et des talents, une équipe d’enseignants dévoués et passionnés et l’engagement décisif et coordonné de l’ensemble du système politique, le secteur de l’éducation surmonterait toutes les difficultés et tous les défis pour mettre en œuvre avec succès la réforme de l’éducation et de la formation.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le leader du Parti a décerné l’Ordre du Travail de troisième classe à l’Université d’économie et de commerce de l’Université nationale du Vietnam - Hanoï (VNU) en reconnaissance de ses contributions à la formation, à la recherche scientifique et à la technologie.

VNA/CVN