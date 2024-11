L'Association des Vietnamiens en République tchèque fête ses 25 ans

Le 15 novembre, l'Association des Vietnamiens en République tchèque a organisé une cérémonie pour marquer le 25 e anniversaire de sa fondation et recevoir l'Ordre du Travail de première classe.

>> Investissement et travail : Hai Duong renforce la coopération avec la République tchèque

>> Porter les relations d’amitié et de coopération à une nouvelle hauteur

>> Vietnam - République tchèque : bientôt la célébration des 75 ans des relations

L'événement a vu la présence de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, de dirigeants tchèques, de représentants d'agences et départements vietnamiens, du personnel de l'ambassade du Vietnam et de plus de 400 Viêt kiêu à travers de la République tchèque.

Photo: VNA/CVN

Vo Thi Anh Xuân a déclaré qu'après 25 ans d'existence, l'Association des Vietnamiens en République tchèque s'était solidement développée, contribuant à promouvoir l'image du Vietnam et de son peuple auprès des amis tchèques. L'Association a également nourri l'amour de la patrie au sein de la communauté, en particulier la jeune génération, renforçant ainsi sa position et son prestige au sein de la société tchèque.

Elle a exprimé l'espoir que la communauté vietnamienne en République tchèque continuerait de jouer pleinement son rôle pour contribuer au développement socio-économique du pays d'accueil et à la préservation de l'identité culturelle nationale.

Lors de la cérémonie, le président du Sénat tchèque, Miloš Vystrčil, a salué les contributions significatives de la communauté vietnamienne tant en République tchèque qu'au Vietnam. Il a affirmé que les organes tchèques s'efforceraient de soutenir les initiatives visant à promouvoir la coopération dans divers domaines et à renforcer les échanges entre les deux peuples.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a remis l'Ordre du Travail de première classe à l'Association des Vietnamiens en République tchèque et celui de troisième classe à trois individus.

À cette occasion, les représentants de l'Association des Vietnamiens en République tchèque ont remis la cinquième tranche de fonds collectés par la communauté vietnamienne dans ce pays pour soutenir leurs compatriotes touchés par le typhon Yagi, d'un montant de 600 millions de dongs. Au total, à travers cinq campagnes de soutien, plus de 5,7 milliards de dongs ont été envoyés au Vietnam.

VNA/CVN