Promotion de la solidarité entre Vietnamiens en Australie occidentale

Le Consulat général du Vietnam à Perth, en Australie, a récemment collaboré avec l'Université d'Australie occidentale (University of Western Australia - UWA) pour organiser le programme intitulé "Printemps au pays natal" pour la communauté vietnamienne, qui a mis en lumière un message de solidarité et d'orientation vers la mère Patrie.

>> Le nombre de touristes vietnamiens en Australie en forte hausse

>> Le réseau d'innovation contribue aux relations Vietnam - Australie

>> Vietnam - Australie : échange sur la promotion de l’engagement des femmes dans le maintien de la paix

Photo : VNA/CVN

Le programme comprenait une variété de performances artistiques et un défilé de mode présenté par de nombreux chanteurs et représentants de la communauté vietnamienne locale. Le programme a servi de pont pour renforcer les liens et ouvrir de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, du tourisme, du commerce et de l'investissement.

VNA/CVN