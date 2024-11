Le Vietnam au chevet des enfants défavorisés et handicapés en Hongrie

Photo : VNA/CVN

Les deux stands vietnamiens, mettant en avant des souvenirs, des produits artisanaux et des spécialités culinaires, ont attiré un large public ainsi que l’attention des médias locaux. La majeure partie des recettes issues des ventes a été reversée à des organisations caritatives hongroises.

Cette édition a rassemblé plus de 20 ambassades et entreprises étrangères, ainsi que des centaines de diplomates, experts, journalistes et visiteurs hongrois.

Événement annuel incontournable du corps diplomatique, la foire propose des programmes culturels, artistiques et culinaires diversifiés, tout en collectant des fonds pour soutenir des associations hongroises venant en aide aux personnes en difficulté, aux enfants handicapés et aux autistes.

VNA/CVN