Le président de l’Assemblée nationale souligne le rôle des enseignants

S’exprimant lors d’une rencontre avec des députés qui sont des enseignants, d’anciens enseignants et des gestionnaires de l’éducation à l’occasion la Journée des enseignants vietnamiens, il a affirmé que le Parti et l’État accordaient une attention particulière à l’éducation et la considéraient comme une priorité nationale absolue.

Le plus haut législateur a indiqué qu’une série de directives et de politiques visant à s’occuper et à développer le contingent des enseignants ont été publiées et mises en oeuvre au cours des dernières années.

Exprimant ses tourments face aux défis auxquels le secteur est confronté, il a souligné que si les enseignants ont joué un rôle déterminant dans les efforts de modernisation du pays, des réformes importantes sont nécessaires pour maintenir et améliorer leur environnement professionnel.

Il a exhorté le gouvernement, les organes de l’Assemblée nationale, le ministère de l’Éducation et de la Formation et les agences compétentes à se concentrer sur l’élaboration et la promulgation d’une loi sur les enseignants, tout en développant un environnement professionnel favorable qui encourage la créativité et le dévouement des enseignants et en garantissant leurs conditions de vie pour leur permettre de consacrer pleinement à leur profession.

En outre, Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de concrétiser l’objectif de transformation de l’éducation et de développer les ressources humaines pour l’édification et la défense nationales à l’ère d’ascension nationale lors du XIVe Congrès national du Parti.

Le président de l’Assemblée nationale a exprimé son espoir que les députés, avec leurs expériences pratiques en matière d’éducation, continueront à contribuer au perfectionnement du système juridique du secteur et à la surveillance de la mise en œuvre des politiques par les administrations à tous les niveaux.

