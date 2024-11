L'Association des Vietnamiens en Hongrie tient son troisième congrès

>> Amélioration de l’efficacité des accords de coopération Vietnam - Hongrie

>> Le Vietnam et la Hongrie veulent dynamiser leur coopération économique

>> Rencontre d'amitié à l'occasion des Fêtes nationales du Vietnam et de la Hongrie

Photo : VNA/CVN

La communauté vietnamienne en Hongrie est reconnue comme une communauté unie et sincère qui s'est profondément intégrée à la société locale et a apporté des contributions louables au pays hôte et à l'amitié traditionnelle entre les deux pays et leurs peuples.

S'adressant à l'événement, l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyên Thi Bich Thao, a félicité l'association pour ses efforts au cours des sept dernières années depuis son deuxième congrès, ainsi que pour l'esprit de solidarité de la communauté et ses grandes contributions à la patrie et à l'amitié Vietnam - Hongrie.

Dans le rapport-bilan des activités pour la période 2017-2024, le président de l'Association des Vietnamiens en Hongrie, Vu Quy Duong a déclaré que l'objectif de l'association était d'aider la communauté à s'intégrer profondément dans la société hongroise, de contribuer à la consolidation et au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux peuples, de préserver la langue et l'identité nationales, de promouvoir les belles traditions culturelles vietnamiennes, d'encourager les gens à participer à la construction du pays d'accueil et à s'orienter vers leur pays natal.

Durant le mandat 2017-2024, malgré une période difficile en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 et du conflit en Ukraine, l'Association a accompli les tâches qui lui étaient assignées et a mis en œuvre de nombreuses activités pour la communauté. Actuellement, l'association soumet un dossier pour demander au gouvernement hongrois de reconnaître la communauté vietnamienne en tant que minorité ethnique en Hongrie.

Lors du congrès, l'Association des Vietnamiens de Hongrie a également défini les orientations de ses activités pour le nouveau mandat, approuvé une charte modifiée et élu le Comité exécutif pour le mandat 2024-2029 composé de 42 membres.

Créée en avril 2008, l'Association des Vietnamiens de Hongrie a coordonné efficacement les activités de ses sections membres, représentant la communauté vietnamienne en Hongrie.

VNA/CVN