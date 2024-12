L'Association de la culture et des arts traditionnels vietnamiens au Japon voit le jour



L'initiative de création de l’Association de la culture et des arts traditionnels vietnamiens au Japon répond à l’aspiration croissante des familles vietnamiennes vivant au Japon de préserver et transmettre les traditions culturelles nationales aux générations nées et élevées sur cette terre d’accueil.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné l’importance de cette association dans le contexte du développement rapide de la communauté vietnamienne au Japon. Il a également proposé une vision audacieuse : ouvrir les portes de l’association non seulement aux Vietnamiens, mais également aux artistes et figures culturelles japonaises. Une telle démarche, selon lui, renforcerait les liens entre les deux pays tout en enrichissant le patrimoine culturel vietnamien à l’international.

Le professeur Trân Van Tho, président d’honneur de l’Association, a qualifié sa création de "nécessaire et opportune". Il a exprimé sa conviction que cette organisation jouera un rôle central dans l’éducation des jeunes générations vietnamiennes au Japon, en leur permettant de mieux comprendre et d’aimer leur langue, leur culture et leurs arts. "C’est une opportunité de raviver leur fierté pour l’histoire et les racines culturelles du Vietnam", a-t-il ajouté.

La présidente de l’Association, Dô Khanh Hân, a décrit cette création comme le début d’un nouveau chapitre pour honorer et diffuser les valeurs culturelles et artistiques du Vietnam. Elle a souligné que l’Association contribuera non seulement à renforcer la solidarité au sein de la communauté vietnamienne, mais aussi à promouvoir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Japon.

Elle s’est engagée à ce que toutes les activités de l’Association placent les valeurs communautaires au cœur de ses actions. "Notre objectif est d’honorer et de préserver la beauté intemporelle de la culture vietnamienne", a-t-elle affirmé.

La naissance de l’Association de la culture et des arts traditionnels vietnamiens au Japon marque une étape significative pour la diaspora vietnamienne. Elle ouvre la voie à un dialogue culturel profond entre le Vietnam et le Japon, tout en offrant aux générations futures un héritage inestimable qu’elles pourront chérir et perpétuer.

Avec des initiatives comme celle-ci, la culture vietnamienne continue de s’épanouir au-delà des frontières, consolidant ainsi son rôle dans le rapprochement entre les peuples et les nations.

