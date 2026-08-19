Ouverture du Salon international des produits aquatiques du Vietnam 2026

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Organisé par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), cet événement marque une avancée remarquable, avec plus de 14 000 m² d’espace d’exposition et 568 stands réunissant 335 de premier plan du Vietnam et de l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Do Ngoc Tai, président de la VASEP, a souligné que Vietfish a transcendé son cadre de simple foire commerciale pour devenir une plateforme stratégique pour le secteur aquatique. Selon lui, cet événement connecte l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'aquaculture, la pêche, la transformation aux technologies, la logistique et la distribution, tout en permettant aux entreprises vietnamiennes d'affirmer leur capacité de production, leur compétence et leur aptitude à répondre aux normes mondiales les plus strictes.

Dans un contexte de mutations persistantes de l’économie et du commerce mondiaux, le secteur aquatique est appelé à engager une transformation profonde en matière de traçabilité, de transparence des chaînes d’approvisionnement, de responsabilité environnementale et de développement durable. Ainsi, Vietfish 2026 ne se contente pas de refléter les réalisations du secteur ; il contribue également à accélérer la transition d’une croissance fondée sur les volumes vers une croissance axée sur la valeur, de l’exportation de produits à la construction de marques, de la concurrence individuelle à la mise en réseau des acteurs tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que vers un développement durable.

Afin d’optimiser les échanges commerciaux et d’élargir sa clientèle, Vietfish 2026 lance pour la première fois le programme "Hosted Buyer" (Acheteur invité), qui permet à des importateurs issus de marchés clés de visiter le salon et de rencontrer directement des entreprises vietnamiennes, ainsi que de découvrir des zones d’élevage et des usines dans le delta du Mékong. Cette initiative offre une vision concrète de la chaîne de production, "de la ferme à la table".

En parallèle, la VASEP organise avec des plateformes sociales des sessions de vente en direct, permettant aux jeunes consommateurs de découvrir des produits aquatiques transformés à forte valeur ajoutée. L’espace culinaire "Tasty Kitchen", placé sous le thème "Des produits aquatiques destinés à l’exportation pour les Vietnamiens", met à l’honneur des produits de qualité à travers des démonstrations culinaires. Ces activités permettent aux entreprises de se rapprocher des restaurants, hôtels et réseaux de distribution nationaux, contribuant ainsi à réduire leur dépendance aux grands marchés extérieurs.

Présent à la cérémonie, Vo Van Hung, vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement a rappelé la position stratégique du secteur. L'année 2025 a été historique avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 11,3 milliards de dollars. En 2026, le secteur aquatique maintient sa dynamique de croissance malgré les difficultés liées notamment à la hausse du fret maritime et à l’évolution des politiques commerciales des partenaires. Au cours des sept premiers mois de l’année, les exportations de produits aquatiques ont atteint près de 6,9 milliards de dollars, en hausse de 12,8 % sur un an.

Toutefois, le secteur entre dans une nouvelle phase de développement, avec de nouvelles exigences. Le changement climatique, la diminution des ressources, les maladies, les coûts de production, la concurrence commerciale et l’évolution rapide des marchés exercent une pression croissante sur le secteur. Les normes en matière de sécurité sanitaire des aliments, de traçabilité, d’environnement, de travail, d’émissions de carbone et de responsabilité sociale deviennent de plus en plus des conditions d’accès aux marchés.

Ainsi, ce secteur doit désormais privilégier une nouvelle approche de développement, fondée sur la qualité et la valeur ajoutée plutôt que sur les seuls volumes, sur l’innovation et les technologies plutôt que sur les avantages existants, et sur la création de normes, de marques et de confiance plutôt que sur la seule réponse aux exigences du marché.

Vietfish 2026 devrait créer un espace de mise en relation directe, permettant aux entreprises de conclure rapidement des contrats commerciaux pour la haute saison de fin d’année, de stimuler la consommation intérieure et de contribuer directement à l’objectif d’exportations de 12 milliards de dollars.

VNA/CVN