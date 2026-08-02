Perspectives aquatiques prometteuses sur les marchés de l'AELE

La conclusion des négociations de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) ouvre de nouvelles perspectives aux exportations vietnamiennes de produits aquatiques. Si les opportunités sont réelles, les entreprises devront néanmoins relever d'importants défis pour répondre aux exigences de ces marchés.

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Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), la finalisation des négociations entre le Vietnam et l'AELE - qui regroupe la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein - constitue un signal encourageant dans un contexte marqué par les incertitudes du commerce mondial, la montée du protectionnisme et le renforcement des normes imposées aux produits aquatiques.

L'accord ouvre aux entreprises vietnamiennes l'accès à un marché à fort pouvoir d'achat et aux exigences élevées, en parfaite cohérence avec la stratégie nationale visant à accroître la valeur ajoutée des exportations.

Selon les données de la VASEP, au cours des cinq premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers la Suisse se sont établies à 13,437 millions de dollars, en baisse de 15% sur un an, soit 0,3% des exportations totales du secteur. En revanche, les ventes vers la Norvège ont progressé de 36,7% pour atteindre 7,027 millions de dollars, dont 1,643 million pour le seul mois de mai (+11,5%).

Le pangasius confirme également cette tendance. Au premier semestre 2026, les exportations vers l'Union européenne (UE) ont atteint 91 millions de dollars, en hausse de 3% par rapport à la même période de 2025. En juin, elles se sont élevées à 20 millions de dollars, soit une progression de 56% en glissement annuel, traduisant une nette reprise de la demande à la fin du deuxième trimestre.

Même si les exportations vers la Suisse et la Norvège demeurent modestes, ces résultats constituent un signal encourageant. Ils illustrent les efforts engagés par la filière vietnamienne pour diversifier ses débouchés et réduire sa dépendance vis-à-vis de ses marchés traditionnels.

Autre atout majeur : les préférences tarifaires qu'offrira l'accord. Une fois signé, ratifié et entré en vigueur, l'ALE permettra de réduire, voire d'éliminer, les droits de douane sur de nombreux produits vietnamiens, facilitant ainsi leur accès au marché de l'AELE.

Stimuler la coopération

Au-delà des avantages tarifaires, la Norvège et l'Islande disposent d'un savoir-faire reconnu dans les domaines de la mariculture, de la pêche, de la gestion des ressources halieutiques, de la chaîne du froid, de la transformation des produits de la mer et de la logistique. L'accord pourrait ainsi favoriser les transferts de technologies, les investissements, le développement de nouveaux produits et le renforcement des chaînes d'approvisionnement.

La VASEP rappelle toutefois que les marchés de l'AELE ne se conquièrent pas uniquement par des prix compétitifs. Les meilleures perspectives concernent les produits à forte valeur ajoutée répondant aux normes les plus exigeantes, tels que les crevettes transformées, les crevettes surgelées haut de gamme, les filets et portions de pangasius, le pangasius transformé, le thon, les encornets, les poulpes, les crabes, les tourteaux, les mollusques et les produits prêts à consommer destinés à la grande distribution.

Les préférences tarifaires ne produiront toutefois leurs effets que si les entreprises respectent strictement les règles d'origine, les procédures de certification, les exigences de sécurité sanitaire des aliments et les normes techniques propres à chaque marché.

Les pays de l'AELE imposent également des critères particulièrement stricts en matière de traçabilité, de protection de l'environnement, de droit du travail et de responsabilité sociale. Les entreprises vietnamiennes souhaitant s'y implanter durablement devront donc renforcer l'ensemble de leur chaîne de valeur, depuis les zones d'élevage et les navires de pêche jusqu'aux usines de transformation, à la chaîne du froid, à l'étiquetage et aux certifications de durabilité.

La VASEP souligne également que le démantèlement tarifaire profitera aussi aux produits aquatiques de l'AELE. Le saumon, le maquereau, le cabillaud, les poissons à chair blanche ainsi que les produits réfrigérés ou surgelés en provenance de Norvège et d'Islande bénéficieront d'un accès facilité au marché vietnamien.

Si cette ouverture incitera les entreprises vietnamiennes à monter en gamme, à investir davantage dans la transformation, à développer leurs marques et à professionnaliser leurs réseaux de distribution, elle renforcera également la concurrence, notamment sur les segments haut de gamme, dans le secteur Horeca (hôtels, restaurants et cafés), la grande distribution et les produits prêts à consommer.

Dans l'ensemble, la VASEP estime que l'ALE Vietnam - AELE constitue une avancée importante pour la filière aquatique, sans pour autant garantir automatiquement un avantage compétitif. Les entreprises qui tireront le meilleur parti de cet accord seront celles qui auront anticipé les exigences en matière de qualité, de certifications, de traçabilité, de règles d'origine, d'emballage et d'étiquetage, tout en développant des partenariats solides avec les distributeurs, importateurs et acteurs de la restauration en Suisse, en Norvège et en Islande.

Pour la VASEP, la finalisation de cet accord de libre-échange pourrait ainsi ouvrir un marché de niche à forte valeur ajoutée, offrant aux produits aquatiques vietnamiens de nouvelles perspectives de croissance et un meilleur positionnement au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Texte et photos : Truong Giang/CVN