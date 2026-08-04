Les exportations de produits aquatiques de Cà Mau dépassent1,3 milliard de dollars

Au cours des sept premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires total des exportations de produits aquatiques de la province de Cà Mau (Sud) a atteint plus de 1,3 milliard de dollars, soit 52% de l'objectif fixé, selon le Service provincial de l'agriculture et de l'environnement de Cà Mau.

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Ce secteur continue de jouer un rôle de pilier économique pour la province, représentant près de 90% de la production du secteur primaire (pêche, agriculture, sylviculture) et environ 31% du PRIB provincial.

La superficie consacrée à l'aquaculture à Cà Mau s'élève désormais à plus de 450.000 ha, dont plus de 416.990 ha dédiés à l'élevage de crevettes.

Tô Hoài Phuong, directeur dudit service, a indiqué que le secteur agricole de la province se concentrait actuellement sur l'amélioration des rendements des superficies d'élevage existantes, ainsi que sur l'augmentation et la relance des cycles de production dans les zones d'élevage intensif et super-intensif.

Photo: CTV/CVN

Parallèlement, la province déploie efficacement le projet de développement de 100.000 ha de crevetticulture extensive améliorée, le développement des zones d'approvisionnement en matières premières, ainsi que la mise en place d'un cluster intégré pour la chaîne de valeur de la crevette, allant des géniteurs et de l'élevage jusqu'à la transformation, la logistique et l'exportation.

Concernant les orientations futures des exportations de produits aquatiques, les autorités de la province de Cà Mau encouragent les entreprises à diversifier leurs débouchés afin de réduire leur dépendance à l'égard de certains marchés traditionnels, tout en recherchant activement à s'implanter sur des marchés potentiels tels que l'UE, le Moyen-Orient, la République de Corée ou le Japon.

Par ailleurs, Cà Mau oriente et soutient les entreprises dans l'application des réglementations sur l'origine des marchandises et la délivrance des certificats d'origine. La province renforce également son appui à la création et au développement des marques, à la protection de la propriété intellectuelle, aux indications géographiques, ainsi qu'à la promotion commerciale afin de valoriser l'image et les produits phares de Cà Mau sur les marchés mondiaux.

De plus, la province de Cà Mau vient de mettre en service une nouvelle usine de transformation de produits aquatiques, Minh Phu Khanh An. D'une capacité de 19.000 tonnes par an, cette infrastructure contribuera à accroître la valeur ajoutée des produits et à stimuler les exportations de la province.

Truong Giang/CVN