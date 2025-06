La province de Bac Liêu poursuit sa lutte contre la pêche INN

Grâce à l’engagement de l’ensemble du système politique, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la province de Bac Liêu a obtenu de nombreux résultats positifs.

Depuis le début de l’année 2024, aucun navire de pêche de Bac Liêu n’a franchi illégalement les limites autorisées en mer. La province de Bac Liêu, située dans le delta du Mékong, poursuit ses efforts pour lutter contre la pêche INN, dans le cadre de l’objectif national de faire lever le "carton jaune" adressé par la Commission européenne aux produits de la pêche vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Avec plus de 700 bateaux, le bourg de Gành Hào, dans le district de Dông Hai, se classe au premier rang de la province en termes de nombre de navires de pêche. Selon Huynh Tân Khanh, secrétaire du Comité du Parti du bourg de Gành Hào, six campagnes de sensibilisation ont été menées auprès de près de 500 pêcheurs, et des engagements ont été signés avec 130 armateurs et capitaines de bateaux afin qu’ils observent les réglementations contre la pêche INN.

Les gardes-frontières de Gành Hào, en collaboration avec les autres organes compétents, procèdent à l’inspection rigoureuse de 100% des navires passant par les postes de contrôle frontaliers, interdisant le départ de ceux classés dans la catégorie dite des "3 Non" (non enregistrés, non immatriculés, sans licence). Pour sa part, la ville de Bac Liêu renforce sa surveillance grâce au système de suivi par satellite, permettant de détecter rapidement les infractions, telles que la perte prolongée de signal. Les activités de pêche des navires immatriculés dans d’autres provinces opérant dans les eaux locales font également l’objet d’un contrôle strict.

La province de Bac Liêu compte actuellement 862 navires de pêche, dont 100% de ceux faisant de 15 m de longueur et plus sont équipés de dispositifs de surveillance. Par ailleurs, 97% de l’ensemble de la flotte provinciale est désormais officiellement immatriculée.

Dans le cadre des mesures renforcées contre la pêche INN, le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement a chargé la sous-direction des Pêches, en coordination avec les autorités frontalières et locales, d’établir une liste détaillée des navires appartenant à la catégorie des "3 Non". Cette liste est partagée avec les postes frontaliers, les autorités portuaires et les provinces côtières voisines afin d’assurer un suivi conjoint, afin que les navires non conformes ne soient pas autorisés à prendre la mer. En outre, les autorités assurent une surveillance permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, via le système de surveillance, et collaborent avec les gardes-frontières pour alerter et assister les capitaines en cas d’anomalies telles qu’une perte de signal ou un franchissement de frontière maritime.

Selon Pham Van Muoi, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de Bac Liêu, des patrouilles intensives continueront d’être organisées pour sanctionner rigoureusement toutes les activités de pêche INN, sans exception ni zone d’exclusion, afin de garantir l’efficacité des réglementations en vigueur.

VNA/CVN