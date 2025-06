Hô Chi Minh-Ville

Le Salon international de la logistique du Vietnam 2025 attire plus de 400 entreprises

>> Lancement de la première exposition internationale sur la logistique au Vietnam

>> L'exposition internationale de la logistique Vilog 2024 à Hô Chi Minh-Ville

>> Hô Chi Minh-Ville accueillera des salons internationaux sur la logistique et la santé

Photo : Tân Dat/CVN

Organisé par la Sarl Vinexad, en coopération avec l’Association des entreprises de logistique du Vietnam (VLA), sous la direction du ministère de l’Industrie et du Commerce, et avec le soutien du Département des importations et exportations, VILOG 2025 devrait rassembler environ 400 entreprises nationales et internationales. Environ 20.000 visiteurs sont attendus à cet événement.

Des avancées majeures mises en lumière

VILOG 2025 mettra en avant des avancées significatives dans les domaines de l’automatisation, de l’intelligence artificielle (IA), des chaînes d’approvisionnement basées sur l’Internet des objets (IoT) et des solutions de transport respectueuses de l’environnement. Le salon accueillera également des dialogues politiques et présentera des bonnes pratiques visant à favoriser la transition écologique.

Cet événement ne se limite pas à un salon professionnel, il constitue une étape importante pour créer un effet d’entraînement et préparer une plateforme de connexion avant le Congrès mondial de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA World Congress - FWC), qui se tiendra à Hanoï en octobre sur le thème "Logistique verte et résiliente". Le Vietnam y réaffirmera son rôle stratégique dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. VILOG 2025 met l’accent sur les solutions numériques, l’automatisation et les initiatives écologiques, des tendances incontournables dans le cadre des priorités mondiales pour le développement durable et la réduction des émissions.

Photo : VNA/CVN

Une présence internationale accrue

Selon le comité d’organisation, VILOG 2025 accueillera plus de 10 associations internationales de logistique telles que WCA, WIFFA, CIFA, CLA, TIFFA et TCCA, ainsi que de grandes marques comme Nippon Express, Transimex, Bee Logistics, Saigon Newport, Vietnam Post, ALS et Konoike Vinatrans. Ce salon témoigne de l’attrait croissant du marché logistique vietnamien auprès de la communauté internationale.

En plus de l’espace d’exposition principal, l’événement proposera un programme dynamique, VILOG TALK, où les entreprises exposantes pourront présenter leurs services et technologies. Des sessions de mise en relation commerciale personnalisées et des programmes d’achat sont également prévus, facilitant ainsi les rencontres entre partenaires potentiels et le développement de coopérations commerciales concrètes. VILOG 2025 se déroulera parallèlement au 23e Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam (Vietnam Medipharm Expo), créant un espace multisectoriel favorisant les synergies intersectorielles.

Dans le cadre du salon, plusieurs séminaires spécialisés seront organisés, notamment sur le "Mécanisme financier pour promouvoir le développement d’une logistique verte", sur les "Exportations et logistique actuelles au Vietnam: contexte, défis et solutions", ainsi que sur "L’IA et son impact sur le secteur de la logistique".

Centre logistique en pleine expansion en Asie-Pacifique

Le Vietnam se positionne de plus en plus comme un centre de services logistiques clé en Asie-Pacifique. Le secteur est soumis à des politiques, réglementations et exigences d’intégration internationale toujours plus strictes. Les accords commerciaux de nouvelle génération obligent les entreprises vietnamiennes à améliorer leurs normes et à réduire leurs émissions de carbone pour progresser vers un développement durable des chaînes d’approvisionnement.

L’intégration des technologies et la coopération renforcée sont considérées comme des leviers essentiels de cette croissance durable. La transformation numérique améliore l’efficacité opérationnelle, réduit les impacts environnementaux et favorise une coopération plus étroite tout au long de la chaîne logistique. Grâce à des solutions intelligentes, à l’automatisation et à la prise de décision basée sur les données, les entreprises optimisent leurs ressources, réduisent leur empreinte carbone et construisent un réseau logistique plus robuste et respectueux de l’environnement.

Photo : Ngoc Son/VNA/CVN

Selon Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département d’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, la transformation numérique est un levier crucial pour améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes. "Avec la taille limitée de nombreuses entreprises, la transformation numérique leur permettra de réduire leurs coûts, d’améliorer leur efficacité et d’accélérer le traitement des commandes", a-t-il expliqué.

Il a ajouté: "La transformation numérique aidera les entreprises logistiques à optimiser leurs coûts, améliorer leur compétitivité et développer leurs marchés. Il est temps pour elles d’adopter pleinement cette transformation et la transition écologique afin d’éviter d’être laissées pour compte sur leur marché national."

Pour sa part, Dào Trong Khoa, président de l’Association vietnamienne des services logistiques (VLA), a souligné qu’en contexte de nombreuses fluctuations géopolitiques, de protectionnisme croissant et d’exigences accrues en matière de développement durable, le secteur logistique, maillon clé des chaînes d’approvisionnement, doit impérativement opérer une transformation profonde en termes de modèle, de technologie et de conception du développement.

"Développer une logistique écologique n’est pas seulement un objectif national, mais une orientation mondiale commune pour bâtir une chaîne d’approvisionnement flexible, efficace et respectueuse de l’environnement", a-t-il conclu.

Tân Dat/CVN