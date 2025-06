L’intelligence artificielle révolutionne l’achat immobilier au Vietnam

Au Vietnam, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un nouvel acteur dans le secteur immobilier. Fini le temps où les clients dépendaient exclusivement des conseils des agents immobiliers : aujourd’hui, de plus en plus d’acheteurs préfèrent interroger des applications dotées d’IA pour orienter leurs décisions d’investissement.

Lors du lancement d’un projet immobilier à Di An, dans la province de Binh Duong (Sud), Vo Thi Thuy, résidente de Hô Chi Minh-Ville, a utilisé une application d’IA pour analyser le projet en temps réel. En moins de deux minutes, elle a obtenu une évaluation complète : qualité de vie, potentiel de revente, analyse du marché local… Forte de cette expérience positive, elle affirme désormais se fier principalement à l’IA, au détriment des agents traditionnels.

Et ce n’est pas un cas isolé. Nguyên Quôc Dung, directeur régional Sud chez Gold Coast Holdings, rapporte l’histoire d’un client âgé utilisant activement ChatGPT pour évaluer un projet à Vung Tàu, en ignorant les conseils du vendeur. Des informations sur les prix, la compétitivité et les tendances du marché lui ont été fournies instantanément par l’IA.

L’adoption de l’IA ne concerne pas uniquement les acheteurs : les professionnels du secteur en tirent également parti pour gagner du temps et affiner leurs analyses. Nguyen Hoang, directeur adjoint de l’Eagle Academy, spécialisée dans l’étude du marché immobilier, prévoit un impact considérable - et inévitable - de ChatGPT sur le secteur à court terme.

Cependant, malgré ses capacités impressionnantes à traiter et contextualiser l’information, l’IA ne remplacera pas entièrement les professionnels de l’immobilier. Nguyên Hoàng souligne que si l’IA excelle dans l’automatisation et l’accélération des tâches liées à l’information, elle ne peut encore reproduire la relation humaine et le conseil personnalisé qu’un expert est en mesure d’offrir. Elle constitue plutôt un outil visant à accroître l’efficacité des agents.

Trang Bùi, directrice générale de Cushman & Wakefield Vietnam, confirme que les entreprises immobilières sont pleinement conscientes de cette tendance émergente et s’efforcent activement de s’adapter à cette révolution technologique.

VNA/CVN