Le PM souligne une mobilisation permanente contre la contrebande et la contrefaçon

Dans l’après-midi du 23 juin, lors de la visioconférence nationale de bilan du premier semestre 2025 et de clôture de la campagne intensive de lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, les produits contrefaits et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé chaque citoyen à devenir un combattant contre ces fléaux, tout en étant un consommateur averti et responsable.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Selon un rapport présenté lors de la conférence, pendant les six premiers mois de l’année, les activités de commerce et de transport de marchandises interdites et contrefaites, de contrebande, de fraude commerciale ont connu une évolution particulièrement complexe.

Les autorités locales et les services compétents ont traité 50.736 infractions, rapportant plus de 6.532,6 milliards de dôngs au budget de l’État, et engagé des poursuites pénales dans 1.875 affaires impliquant 3.235 personnes.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Au cours de la période intensive du 15 mai au 15 juin 2025, 10.437 infractions ont été détectées et traitées, soit une augmentation de 80,51% par rapport au mois précédent.

Dans ses remarques finales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé l’élaboration d’un plan d’action gouvernemental pour organiser de manière régulière et continue la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, les produits contrefaits et les atteintes à la propriété intellectuelle. Le ministère de la Santé a été chargé de superviser la gestion des médicaments et de l’hygiène alimentaire.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a affirmé qu’il est impératif de maintenir fermement les objectifs, de prévenir, de combattre et d’éliminer progressivement les actes de contrebande, de production et de commerce de produits contrefaits, de fraude commerciale et de violation des droits de propriété intellectuelle, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises honnêtes, ainsi que la santé et la vie des citoyens, contribuant ainsi à un développement national rapide et durable.

Le Premier ministre a exigé la mobilisation de l’ensemble du système politique, de la population et des entreprises. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d’éliminer rapidement et fermement les médicaments et aliments contrefaits, de traiter les violations de propriété intellectuelle dans les secteurs de la culture et du divertissement, ainsi que les actes de fraude, de commerce illégal et de publicité mensongère en ligne.

Il a demandé la poursuite du perfectionnement institutionnel, la formation d’un personnel professionnel, intègre et engagé, la mise en place de mécanismes politiques incitatifs pour encourager la participation des citoyens et des entreprises, l’intensification de la communication et de la sensibilisation juridique, ainsi que la promotion des mouvements d’émulation et de récompense dans ce domaine.

VNA/CVN