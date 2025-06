Ouverture de l’exposition Automechanika 2025 dédiée à l’automobile et aux accessoires

Le 19 juin, la SARL Yorkers Exhibition Service Vietnam, en collaboration avec la compagnie Messe Frankfurt (Hong Kong), a officiellement ouvert l’exposition Automechanika Hô Chi Minh-Ville 2025, dédiée à l’automobile et aux accessoires automobiles. Il s’agit du plus grand salon du secteur au Vietnam, présentant les derniers produits, services et technologies de l’industrie automobile.

Se déroulant du 19 au 21 juin au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), l'événement est organisé en parallèle du Salon international des pièces automobiles d’origine et de rechange, qui propose également des conférences et des divertissements dans le cadre de la Journée de l’entretien automobile 2025. Ensemble, ces deux salons accueillent plus de 980 stands représentant plus de 400 exposants issus de 16 pays et territoires, dont la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Italie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, l’Arabie saoudite, Singapour, Taïwan (Chine), la Thaïlande, les Émirats arabes unis, les États-Unis et le Vietnam. Les stands mettent en avant les produits et technologies les plus innovants du secteur.

Alliant activités interactives, présentations de produits et partage de connaissances, le salon a pour objectif de connecter le marché vietnamien en pleine croissance à de nouvelles opportunités commerciales à l’échelle internationale. Les participants y découvriront les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle, de numérisation, d’électrification et d’autres technologies stratégiques pour la croissance future de l’équipement et du marché secondaire automobile.

Une plateforme stratégique pour l’industrie

Mme Fiona Chiew, directrice générale de Messe Frankfurt (Hong Kong), a souligné : "Automechanika Hô Chi Minh-Ville 2025 est une plateforme importante qui reflète la position croissante du Vietnam en tant que destination d’investissement de choix pour les entreprises étrangères. L’un des points clés de cette exposition est la transformation de l’industrie automobile, portée par l’adoption de nouvelles énergies et la réorganisation des chaînes d’approvisionnement. Ces facteurs jouent un rôle essentiel dans la croissance économique, le progrès technologique, l’amélioration du niveau de vie et la création d’emplois au Vietnam. L’événement met en lumière les atouts et les perspectives de développement de ce secteur clé".

Selon les organisateurs, le nombre de préinscriptions enregistrées est en nette augmentation, signe de l’attrait fort de l’événement. L’exposition devrait accueillir plus de 24.000 visiteurs.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Trân Quang Hà, directeur adjoint du Département des sciences, de la technologie et de l’environnement (relevant du ministère des Transports), a déclaré que le marché automobile vietnamien avait connu une croissance remarquable ces dernières années. Selon les prévisions, ce marché devrait progresser de 12% par rapport à 2024.

"Toutefois, pour assurer un développement durable et affirmer sa position sur le marché mondial de l’automobile, le Vietnam doit renforcer ses capacités de production et sa compétitivité. Le développement de l’industrie automobile doit aller de pair avec celui de l’industrie auxiliaire. L’objectif est qu’à l’horizon 2030, l’industrie auxiliaire réponde à 55 à 60% des besoins en composants et pièces détachées pour la production et l’assemblage nationaux. Ce taux devrait atteindre 80 à 85% d’ici 2045", a-t-il souligné.

Un programme riche et tourné vers l’avenir

Les événements et activités parallèles, réunissant des experts internationaux et des représentants de pays de l’ASEAN, renforcent encore l’attrait d’Automechanika Hô Chi Minh-Ville 2025, tout en offrant aux visiteurs une expérience riche et dynamique. Le salon se veut une plateforme efficace pour favoriser les échanges, les coopérations et le réseautage entre acteurs du secteur.

Plusieurs zones thématiques ont été aménagées pour mettre en lumière les nouvelles expertises du secteur automobile. Parmi elles, la Zone des solutions de mobilité automobile se penche sur les grandes tendances liées à la transition énergétique, aux véhicules à énergies nouvelles (VEN), à la logistique, à l’IA, à l’automatisation ou encore à l’évolution des processus industriels.

Outre les nombreuses présentations de produits et démonstrations, une série de conférences se concentrera sur des thèmes majeurs tels que l’électrification et les nouvelles énergies. En combinant contenus techniques, conférences approfondies et activités interactives, Automechanika 2025 ambitionne de promouvoir un développement durable de l’ensemble de la chaîne de valeur automobile.

Parmi les temps forts du salon figure la Conférence sur les solutions de mobilité automobile, prévue du 19 au 20 juin 2025. Elle abordera les évolutions en matière de pratiques durables, de technologies vertes, de logistique et de production industrielle.

Enfin, tout au long des trois jours d’exposition, plusieurs événements grand public viendront animer le salon, tels que la Journée de l’entretien automobile, un spectaculaire show de drift automobile, ou encore la soirée musicale autoFEST@HCMC, prévue de 17h00 à 19h00 le 20 juin. Des activités qui mettront en valeur les multiples facettes et sous-cultures de l’univers automobile vietnamien dans une ambiance festive et conviviale.

Texte et photos : Tân Dat/CVN