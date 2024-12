Hô Chi Minh-Ville

Ouverture du programme "Essences des villages artisanaux et spécialités régionales"

Le 12 décembre marquait l’ouverture du programme "Essence des villages artisanaux et spécialités régionales en 2024", une initiative majeure du Centre de promotion du commerce et des investissements de la ville (ITPC).

Organisé en collaboration avec les services et branches étatiques, cet événement annuel, qui se déroule du 12 au 15 décembre, a pour ambition de renforcer les liens régionaux, de promouvoir un développement durable et de consolider le rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que moteur économique du pays.

En rassemblant plus de 200 entreprises de 30 provinces et villes, le programme met en avant une riche diversité de produits artisanaux, de spécialités locales et de produits OCOP, favorisant ainsi les échanges commerciaux et la promotion des marques.

Le programme de cette année voit la participation de plus de 200 entreprises de plus de 30 provinces et villes à travers le pays, avec plus de 500 produits artisanaux traditionnels, spécialités et produits OCOP de différentes provinces du pays, telles que Ninh Binh, Tiên Giang, Lào Cai, Binh Dinh, Binh Phuoc, Soc Trang, Bên Tre, Thai Binh, Lai Châu, Quang Nam,...

Accords de coopération interrégionaux

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre de manière proactive des accords de coopération au développement avec d’autres localités du pays. En 2023 et 2024, un bilan approfondi a été dressé pour les régions du delta du Mékong, des hauts plateaux du Centre, du Sud-Est, de la Côte centrale et de certaines localités du Nord et du Centre-Nord. Ces évaluations ont permis de définir des axes de coopération précis, notamment dans les domaines de l'investissement et du commerce.

Comme l'a souligné Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie d'ouverture, "cet événement annuel revêt une importance capitale pour renforcer la cohésion régionale, favoriser les échanges entre les entreprises et les grands distributeurs, et stimuler le développement économique du pays".

Pour Vo Thanh Son, directeur du Centre de promotion du tourisme du Service de la culture, des sports et du tourisme de Bên Tre, cet événement annuel revêt aussi une importance capitale. "Il permet aux entreprises de la province de promouvoir leurs produits typiques et leurs produits OCOP, contribuant ainsi à développer le tourisme local et à renforcer les liens avec Hô Chi Minh-Ville", a-t-il précisé.

Des activités diversifiées

Dans le cadre du programme, de nombreuses activités de spectacle seront organisées sur la scène principale pour présenter des villages artisanaux traditionnels et offrir des expériences culturelles immersives. Les visiteurs pourront découvrir le savoir-faire des artisans de bánh tráng (galettes de riz) de My Lông et de bánh phông (pain de riz gluant) de Son Dôc de Bên Tre, s'imprégner du patrimoine culturel immatériel de Gia Lai, ou encore explorer le village artisanal de bánh Tét (les gâteaux de riz gluant) de Trà Cuôn de Trà Vinh, le tourisme écologique à Lâm Dông…

Des ateliers créatifs permettront aux visiteurs de fabriquer eux-mêmes certains produits artisanaux, tandis que des spectacles culturels mettront en valeur la richesse du patrimoine vietnamien. Par ailleurs, une conférence professionnelle sera organisée pour faciliter les échanges entre les entreprises et les grands distributeurs, favorisant ainsi le développement des produits artisanaux et des spécialités régionales

Texte et photos : Tân Dat/CVN