Le Vietnam se positionne comme un hub maritime incontournable

L’industrie portuaire vietnamienne connaît une croissance exponentielle, portée par l’afflux massif d’investissements directs étrangers et par l’exploitation optimale d’une position géographique stratégique et d’infrastructures modernes.

Le Vietnam a réussi une transition remarquable vers une économie de marché à orientation socialiste, alliant les principes du marché à un contrôle étatique stratégique. Cette approche a permis au pays de réaliser une croissance économique soutenue et de passer d’un déficit à un excédent commercial depuis 2012, marquant une étape importante, affirmant l’efficacité des politiques de réforme et d’intégration du pays.

Les investissements directs étrangers (IDE), concentrés dans les secteurs manufacturier, électronique et textile, ont été le moteur principal de la croissance des exportations vietnamiennes, représentant plus de 70% du total.

La grande contribution de ces capitaux à l’essor du commerce extérieur national aide le Vietnam à devenir un centre commercial dynamique dans la région Asie-Pacifique, stimulant fortement la demande de transport de marchandises via ses ports maritimes.

En 2023, alors que l’activité commerciale globale a reculé de 6,5%, la production portuaire a progressé de 6,5%.

En outre, la situation géographique favorable et la capacité de connexion commerciale mondiale élevée du Vietnam ont aidé l’industrie portuaire nationale à tirer pleinement parti de l’augmentation des activités commerciales mondiales.

L’indice de connectivité commerciale mondiale du Vietnam n’a cessé d’augmenter depuis 2013, atteignant 409,1 points au deuxième trimestre 2024, portant le Vietnam à la 8e place du classement.

Cette performance significative est le résultat du développement de grands clusters portuaires, aidant le Vietnam à accroître sa connectivité avec les routes maritimes internationales.

Les données de l’Administration maritime du Vietnam (VMA) montrent que le nombre de grands navires entrant et sortant des ports vietnamiens a bondi ces cinq dernières années, passant de plus de 4.500 en 2019 à près de 5.500 en 2023. Le cluster portuaire de Cai Mep - Thi Vai, grâce à sa capacité à accueillir de grands navires, constitue un nœud stratégique dans les échanges maritimes internationaux, reliant l’Asie aux États-Unis et à l’Europe.

L’industrie portuaire constitue non seulement un maillon important de la chaîne d’approvisionnement, mais également un moteur majeur de la croissance économique nationale. Grâce à sa situation géographique favorable, à ses flux de capitaux d’IDE stables et à ses infrastructures de plus en plus modernes, le Vietnam affirme de plus en plus son rôle de nouveau centre logistique de l’Asie, où convergent toutes les routes commerciales.

