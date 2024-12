Kiên Giang met en valeur ses spécialités locales certifiées OCOP

La province de Kiên Giang (Sud) compte actuellement 269 produits certifiés OCOP (Chaque commune, un produit), dont 6 classés 5 étoiles, 36 classés 4 étoiles et 227 classés 3 étoiles. Bon nombre de ces produits sont disponibles dans les supermarchés et exportés à l’étranger.

Les produits OCOP de Kiên Giang se développent progressivement en termes de quantité et de qualité. Les autorités locales encouragent les modèles de production efficaces, accompagnant les producteurs dans l’organisation des maillons de la chaîne de valeur et le développement de réseaux de magasins dédiés à la présentation des produits OCOP aux consommateurs.

Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, les produits certifiés OCOP de Kiên Giang comprennent notamment des spécialités locales et des produits typiques tels que le riz, le nước mắm traditionnel de Phú Quốc (saumure de poisson), le poivre, les fruits de myrte rose, le miel, les produits à base de cocotier, les poissons séchés, la saucisse de maquereau et les nids de salanganes, entre autres.

Valoriser les produits OCOP de la province

Selon Lê Hữu Toàn, directeur du Service provincial de l’aagriculture et du développement rural, la diversité et la qualité des produits OCOP offrent à la province un grand potentiel pour les commercialiser et accéder plus largement aux marchés. Après plus de dix ans de mise en œuvre du Programme national d'objectifs pour la construction de nouvelles zones rurales, ce programme est devenu un mouvement d'émulation dynamique et largement adopté à travers la province. Les produits OCOP de Kiên Giang incarnent aujourd’hui la créativité et l’enthousiasme des habitants, ainsi que la fierté de chaque localité soucieuse de préserver et de développer des valeurs culturelles uniques, contribuant à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural.

Des centaines de modèles de production agricole et de développement de produits OCOP ont été mis en place, augmentant les revenus des populations rurales et réduisant durablement la pauvreté. Selon Quang Xuân Lua, directrice du Centre de promotion des investissements commerciaux et touristiques de Kiên Giang, la province a renforcé ces dernières années les efforts de publicité, de promotion et d’introduction des produits OCOP via le développement de plateformes de transactions numériques, les présentant tant au marché national qu’aux consommateurs étrangers.

Depuis le début de 2024, le Centre de promotion des investissements commerciaux et touristiques de Kiên Giang a lancé des programmes de mise en relation commerciale, facilitant les négociations contractuelles et la distribution de produits pour environ 300 entreprises avec des partenaires nationaux et internationaux. Ces entreprises ont également exposé leurs produits lors de foires, de festivals et de conférences de connexions commerciales, et plusieurs d’entre eux ont intégré des réseaux de supermarchés à l’intérieur et à l’extérieur de la province.

Selon Giang Thanh Khoa, vice-président du Comité populaire provincial de Kiên Giang, le Comité provincial du Parti et le Comité populaire provincial ont récemment demandé aux unités, districts et villes concernés de promouvoir et de faire connaître les produits OCOP et les spécialités locales à travers des plateformes de commerce électronique, des réseaux de supermarchés, tout en incitant les habitants à privilégier ces produits.

Le Comité populaire provincial invite également les départements et localités concernés à encourager des modèles de production efficaces et des pratiques agricoles exemplaires pour développer davantage les produits OCOP. M. Khoa appelle les entreprises à poursuivre leurs efforts pour maintenir et valoriser ces produits dans un esprit d'innovation, tout en renforçant leur promotion à travers les médias. Ces actions visent à rapprocher les produits OCOP des consommateurs nationaux et étrangers, contribuant ainsi à l’augmentation des revenus des habitants de la province.

Lancement des canaux de consommation

En dehors des canaux de consommation traditionnels tels que les supermarchés et les plateformes de transactions électroniques, la province de Kiên Giang encourage également l’ouverture de points de vente, de boutiques et de magasins exclusifs dédiés aux produits certifiés OCOP. Cela diversifie les chaînes de distribution et favorise la consommation de ces produits, tout en contribuant à développer l’habitude d’acheter des produits sûrs et haut de gamme de la province.

Dans cette optique, l’Association des agriculteurs de la province de Kiên Giang a inauguré, le 8 septembre, le deuxième magasin d’exposition de produits OCOP de la province, situé au restaurant Gio Biên, dans la ville de Rạch Giá. Selon Dô Trân Thinh, président de l’association, celle-ci a récemment organisé de nombreuses activités pratiques pour aider les producteurs à perfectionner et développer leurs produits, à promouvoir ces derniers et à relier leur consommation à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays. L’ouverture de ce magasin de produits OCOP de Kiên Giang témoigne de la détermination à contribuer à la mise en œuvre efficace du programme OCOP à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Giang Thanh Khoa, vice-président du Comité populaire de la province de Kiên Giang, a salué ce modèle. Il a encouragé la participation d’autres réseaux de vente au détail et l’élargissement de ces réseaux pour promouvoir de manière plus marquée le label des produits OCOP de la province. Ce modèle représente une passerelle reliant les clients provinciaux, régionaux, et facilitant progressivement l’accès aux consommateurs internationaux en ouvrant la voie à l’exportation.

Selon le Centre de promotion des investissements commerciaux et touristiques de Kiên Giang, les produits certifiés OCOP de la province répondent pleinement aux critères exigés par les réseaux de supermarchés. Les producteurs sont actuellement invités à continuer leur formation en gestion financière, en élaboration de stratégies commerciales, ainsi qu’en démarche d’accès au marché intérieur et international.

Selon Lâm Quôc Toàn, vice-président de l'Association provinciale des agriculteurs de Kiên Giang, dans les mois à venir, son association encouragera le soutien aux entités OCOP pour que tous les producteurs participent à la plateforme de commerce électronique.

Elle coordonnera également avec l’Université de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville pour créer 500 sites web gratuits permettant d’acheter et de vendre des produits OCOP, de les présenter, de perfectionner progressivement la chaîne de production et de consommation, et de créer un écosystème pour aider les producteurs à développer davantage de produits OCOP à valeur ajoutée.

Texte et photos : Truong Giang/CVN