Lever les obstacles aux projets d'énergies renouvelables

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a présidé l’après-midi du jeudi 12 décembre depuis Hanoï, une visio-conférence consacrée à la Résolution du gouvernement sur les politiques et les orientations visant à éliminer les obstacles et les difficultés pour les projets d'énergie renouvelable dès janvier 2025. Cette résolution a été adoptée lors de la réunion périodique du gouvernement en novembre 2024.

Le règlement des obstacles et les difficultés pour les projets d'énergie renouvelable permet de contribuer à garantir les sources d’électricité au service du développement du pays, a déclaré le chef du gouvernement lors de cette visio-conférence, connectée à 27 villes et provinces du ressort central ayant des projets et des potentiels de développement des énergies renouvelables.

S'exprimant lors de l’événement, Pham Minh Chinh a déclaré que pour atteindre l'objectif de croissance économique de 8% du pays en 2025, créant ainsi une dynamique de croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030 et faire entrer le pays dans une ère de développement, il faudrait concentrer toutes les ressources sur le développement économique.

Dans le domaine d’énergie, outre la promotion rapide de nouveaux projets, il est nécessaire d’éliminer les obstacles pour favoriser le déploiement des projets en retard, y compris les projets d'énergies renouvelables, afin d'assurer une croissance des sources d'électricité 1,5 fois supérieure à celle économique, c'est-à-dire de 12%, voire plus.

Le PM a demandé aux localités et aux entreprises qui investissent dans des projets d'énergie renouvelable de mettre en œuvre de toute urgence des solutions conformes à leur autorité.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, vers la fin de 2023, la capacité totale des sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie éolienne et solaire était de 21.664 MW, soit environ 27% du système électrique national.

