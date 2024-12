Les coquilles Saint-Jacques du Vietnam ont la côte sur le marché international

Parmi les produits conchylicoles du Vietnam, les pétoncles se sont imposés comme le troisième produit le plus exporté, après les palourdes et les escargots. Durant les dix premiers mois de 2024, les exportations de pétoncles ont généré plus de 31 millions d'USD, enregistrant une augmentation spectaculaire de 206% par rapport à la même période en 2023.

D’après l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations vietnamiennes de ce produit continuent de croître régulièrement en 2024. Rien qu’en octobre, elles ont atteint plus de 8 millions d'USD, soit une hausse impressionnante de 1.700% par rapport à octobre 2023.

Les produits vietnamiens à base de pétoncles sont exportés vers plus de 20 marchés à travers le monde. Parmi ces marchés, les États-Unis, le Danemark et le Japon occupent les trois premières positions en termes de valeur d'importation.

Sur le marché américain, les exportations de pétoncles vietnamiens étaient limitées à quelques commandes sporadiques en 2023. Cependant, en 2024, elles ont considérablement gagné en ampleur, avec des commandes régulières et fréquentes chaque mois. La valeur des exportations vers les États-Unis a atteint plus de 11 millions d'USD au cours des dix premiers mois de l'année, soit 131 fois plus par rapport à la même période en 2023.

Au Japon, les exportations de pétoncles vietnamiens ont également connu une croissance remarquable, progressant de 312% sur la même période. Selon le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le Vietnam dispose de nombreuses usines de transformation spécialisées dans les fruits de mer, notamment les pétoncles, ce qui lui confère une expertise précieuse. En conséquence, les entreprises japonaises choisissent de plus en plus le Vietnam comme base de transformation, avant de réexporter vers des marchés tels que les États-Unis et les pays de l’ASEAN.

La VASEP prévoit que les exportations de pétoncles vietnamiens continueront d’afficher une croissance robuste dans les années à venir, renforçant ainsi la position du pays sur le marché mondial des produits conchylicoles.

Texte et photo : Truong Giang/CVN