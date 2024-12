Dông Thap promeut la consommation des produits OCOP

La province de Dông Thap compte actuellement 453 produits certifiés OCOP (à chaque commune son produit), dont 1 produit classé 5 étoiles, 85 produits 4 étoiles et 367 produits 3 étoiles. Les autorités locales cherchent à promouvoir les programmes de connexion de débouchés, en élargissant les canaux de consommation de ces produits en faveur des coopératives et des producteurs.

Participation active à des foires et expositions régionales

Afin de renforcer la consommation de produits OCOP de la province, le gouvernement local a adopté différentes solutions destinées à promouvoir le commerce et à valoriser ses produits haut de gamme, en organisant et encourageant des coopératives et des producteurs à participer activement à des foires et expositions provinciales et régionales. La présence des produits OCOP lors de ces événements permet aux consommateurs d’identifier le label des produits vedettes de la province.

Lors du colloque “Solutions de connexion aux marchés, élargissement de canaux de consommation des produits OCOP pour les coopératives”, tenu le 28 novembre dans la province de Dông Thap, Mai Van Dôi, vice-président de l’Union des coopératives de la province, a insisté sur la nécessité d’établir des maillons de chaîne et des canaux de consommation en vue d’écouler de manière constante les produits OCOP de la province. Les experts ont indiqué deux principaux obstacles auxquels faisaient face les coopératives locales : les ressources (finances, capacité de production et technologies) et la publicité (tarifs de vente, distribution et logistique).

Ces obstacles amenuisent les opportunités d’écoulement des produits OCOP sur le marché domestique comme international. Pour développer durablement les produits OCOP de la province, les experts ont conseillé à des producteurs de s’orienter vers les marchés internationaux. Pour ce faire, selon le docteur Nguyên Phuoc Kinh Kha, enseignant de l’Université de banques de Hô Chi Minh-Ville a recommandé aux producteurs et coopératives de mieux saisir les critères et dispositions requis par les marchés ciblés. Ces derniers pourront alors identifier leurs freins et orienter leur production en fonction de la demande des partenaires.

Toujours concernant les solutions de connexion au marché, Lê Vo Gia Dang de l’Institut de gestion et de technologie FSB, de l’université FPT a déclaré qu'il était nécessaire d'augmenter la promotion des produits sur les canaux de vente modernes (Shoppee, Lazada, Tiki, Amazon, Tiktok...) afin de renforcer leur consommation. Pour ce faire, la province devrait construire un centre d'assistance OCOP. Il s’agira d’un lieu d'accompagnement à la transformation numérique des entreprises OCOP, offrant des formations sur la gestion de site Web, les applications mobiles, l'utilisation du commerce électronique et du marketing social traditionnel. En outre, les localités doivent développer des certificats numériques OCOP pour les entités OCOP afin de garantir l'authenticité, l'origine locale et la qualité des produits OCOP.

Connectivité régionale : un atout majeur

Lors de la conférence-bilan sur l’accord de coopération pour le développement socio-économique entre la mégapole du Sud et les villes et provinces du delta du Mékong, tenue le 29 novembre dans la ville de Cân Tho (Sud), M. Pham Thiên Nghia, président du Comité populaire de la province de Dông Thap a souligné s’il faudrait continuer à promouvoir les résultats positifs des contenus de coopération, tout en précisant clairement les activités et les projets ainsi que leur délai de mise en œuvre pour chaque produit.

Pour améliorer l’efficacité de la connectivité régionale, M. Nghia propose que les provinces et les villes du delta du Mékong créent des consensus, des liens régionaux et reconnaissent les avantages de la région pour coopérer avec Hô Chi Minh-Ville et d'autres régions. Il faudra une connexion et une coopération plus fortes pour soutenir et promouvoir les avantages de chaque localité, aller plus vite, plus loin et ensemble, se concentrer sur la mise en œuvre des contenus clés conformément à l'accord de coopération. Il demande à la mégapole du Sud de créer des conditions favorables pour les provinces et les villes de la région du delta du Mékong en matière d'activités de promotion des investissements et d'activités d'offre et de demande.

Pour profiter des avantages des plateformes de commerce numériques, 100% des produits classés 3 étoiles et plus ont d’ores et déjà été mis en vente sur des plateformes d’e-commerce. En outre, la province a accru les activités des centres de promotion du tourisme et de présentation des spécialités de Dông Thap à Hanoï, Phu Quôc, Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho.

La province a également organisé des expositions et des vente de produits spéciaux, de produits startup et de produits OCOP dans les complexes touristiques de la province. Elle a également publié le recueil "Informations commerciales et produits OCOP de Dong Thap". Le Comité populaire provincial s'est coordonné avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) pour organiser avec succès un forum de connexion des produits OCOP dans le delta du Mékong "Lien pour le développement mutuel - Dông Thap 2022".

En 2023, la province de Dông Thap a été chargée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural de mettre en œuvre deux modèles pilotes : "Projet de modèle de développement de produits OCOP - Produits Lotus dans le district de Thap Muoi" et "Construction d'un modèle de tourisme expérientiel", écosystème agricole associé à la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel du district de Thap Muoi". Les modèles de mise en œuvre visent à construire une chaîne de valeur de produits OCOP à partir de lotus, basée sur les avantages et les conditions naturelles, la culture et les pratiques de production de la population du district de Thap Muoi.

Les activités de promotion commerciale contribuent ainsi au développement durable et à l'adaptation au changement climatique. Dans le même temps, la province s’est focalisée sur le développement des produits OCOP à partir de lotus comme matière première, avec la construction de zones de matières premières, des codes de zone de plantation, une orientation vers la production et l’agriculture biologiques, la gestion des ressources et la conservation de la biodiversité, et le maintien de la sécurité alimentaire et de la traçabilité, contribuant à la conservation de la nature et à la protection de l’environnement.

Dông Thap profite des spécialités des villages artisanaux disponibles localement puis les améliore pour développer et valoriser les produits OCOP. Les produits OCOP contribuent à préserver et développer les villages artisanaux, les spécialités et les belles valeurs culturelles traditionnelles de la nation. La province se concentre actuellement sur le développement de marques et d'emballages de produits pour mieux s'adapter au marché international.

D’ici 2025, la province prévoit de développer des produits OCOP pour au moins 50% des villages d'artisanat et des villages d'artisanat traditionnel. Elle disposera de 15 produits potentiellement 5 étoiles et vise par ailleurs à exporter ces produits vers les marchés internationaux, pour augmenter leur valeur et élargir les marchés de consommation de ses produits typiques haut de gamme.

