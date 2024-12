Les exportations de café pourraient dépasser les cinq milliards d’USD

Le Vietnam est actuellement le plus grand producteur mondial de robusta. En 2024, les prix du café augmentent en moyenne de plus de 50%, apportant ainsi aux exportations de café l’opportunité de dépasser pour la première fois la barre des cinq milliards d’USD.

Photo : VNA/CVN

Depuis le début de l'année, les prix à l'exportation du café vietnamien n'ont cessé d'augmenter. Le prix moyen s’est hissé à 5.855 USD la tonne en octobre dernier, contre 3.000 USD la tonne en janvier. Ainsi, en seulement 10 mois, il a progressé de plus de 90%, a indiqué Dô Hà Nam, vice-président de l'Association vietnamienne du café et du cacao.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le prix moyen du café à l'exportation au cours des 11 mois de 2024 a été estimé à 4.037 USD la tonne, en hausse de 56,9% par rapport à la même période de 2023. Grâce à cela, les exportations de café ont atteint près de 1,2 million de tonnes, avec un chiffre d'affaires de 4,84 milliards d’USD. Bien qu'elles aient diminué de 15,4% en volume, elles ont enregistré une forte hausse de 32,8% en rythme annuel. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont été les trois plus grands consommateurs de café vietnamien.

Au cours de la campagne agricole 2023-2024 (d'octobre 2023 à octobre 2024), le Vietnam a exporté environ 1,46 million de tonnes de café, soit une diminution de 12,1% par rapport à la campagne agricole 2022-2023. Toutefois, le montant a augmenté de 33,1% pour atteindre 5,43 milliards d’USD, soit un record jamais enregistré pour une seule campagne de café au Vietnam. C'est également la première fois que les exportations de café au cours d'une campagne agricole ont dépassé la barre des cinq milliards d’USD.

Selon les prévisions, les exportations de café du Vietnam disposent de nombreux avantages grâce à l'augmentation de l'offre due à la nouvelle saison de récolte 2024-2025 et aux prix à l'exportation élevés. Il est prévu que le chiffre d'affaires des exportations de café sur l’ensemble de l’année 2024 atteindrait un record de 5,5 milliards d’USD.

VNA/CVN