Un universitaire indien impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement

Le Vietnam a fait des progrès remarquables dans tous les domaines, non seulement en termes de croissance du commerce et d'attraction des investissements, mais également en termes d'augmentation du revenu par habitant, a déclaré un universitaire indien.

Prof. Reena Marwah de l'Université de Delhi, qui est également secrétaire générale de l'Association des universitaires d'Asie (AAS), a déclaré à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que les progrès sociaux au Vietnam sont louables, car en moins de 40 ans de mise en œuvre de son œuvre de renouveau (Dôi moi) depuis 1986, le Vietnam a obtenu des réalisations remarquables.

L'augmentation du revenu par habitant du Vietnam d'environ 200 USD à plus de 4.000 dollars en 2024 démontre une croissance rapide, a-t-il déclaré.

Selon l'universitaire, le Vietnam possède une économie forte et résiliente qui n'a jamais connu de crise financière majeure. Elle est devenue un lieu clé pour les grandes industries et les sociétés multinationales. C'est pourquoi les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont atteint 27,26 milliards d'USD au 31 octobre de cette année, et le pays est resté continuellement parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde.

Récemment, le Vietnam a été reconnu par le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et le Lowy Institute comme l'un des pays dotés d'une économie exceptionnelle qui a surmonté de nombreux chocs et fait preuve d'une excellente résilience après la pandémie de COVID-19.

Reena Marwah souligne plusieurs raisons pour lesquelles le Vietnam a maintenu des taux de croissance élevés, notamment la signature de nombreux accords de libre-échange (ALE) et l'établissement de partenariats stratégiques globaux avec de nombreux pays, ainsi que son important processus de transition économique.

Le Vietnam a également rejoint le Partenariat économique régional global (RCEP), a-t-il déclaré, ajoutant que l'économie de ce pays d'Asie du Sud-Est s'est bien comportée en 2024 et devrait maintenir une forte croissance l'année prochaine.

Reena Marwah prédit également qu'en 2025, le Vietnam sera confronté à certains défis liés au déséquilibre commercial avec les États-Unis ; la levée du ''carton jaune'' de la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ; la sécurité énergétique et l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre.

Le Vietnam doit développer davantage ses propres industries et, par conséquent, avoir besoin de travailleurs plus qualifiés, a-t-il suggéré, ajoutant que le pays devrait également veiller à améliorer la qualité de ses produits agricoles et à développer une agriculture durable, car il dépend encore fortement des exportations agricoles.

Concernant les relations ẽtérieures, l’universitaire indien a souligné que le Vietnam a établi des partenariats stratégiques globaux non seulement avec la Russie, les États-Unis, la Chine et l’Inde, mais aussi avec bien d’autres.

Ces dernières années, il a continuellement accueilli des dirigeants de plusieurs pays, notamment le président russe Vladimir Poutine, le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Cela met une fois de plus en lumière le rôle de plus en plus important du Vietnam sur la scène internationale, selon Reena Marwah.

