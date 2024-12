Les produits OCOP se distinguent et fidélisent les consommateurs

Photo : VNA/CVN

Après six ans de mise en oeuvre, le programme "Chaque commune, un produit" (OCOP) montre son efficacité. Les produits OCOP s’améliorent sans cesse, tant en terme de qualité qu’en terme d’application de la technologie dans la production et dans l’emballage. Par conséquent, ils gagnent progressivement la confiance des consommateurs nationaux.

La Foire OCOP dans la région du Nord-Est - Quang Ninh 2024, une activité annuelle qui rassemble cette année plus de 250 stands présentant des produits agricoles et aquatiques labélisés OCOP de la province de Quang Ninh ainsi que de nombreuses provinces et villes à travers le pays.

Mai Chi, une habitante locale, ne rate pas cette occasion pour sélectionner des produits OCOP de qualité répondant aux besoins de sa famille. "Je participe régulièrement à la Foire OCOP de Quang Ninh. Toutes les éditions sont marquées par la qualité des produits exposés, leur diversité et leur design amélioré. Le nombre de stands s’accroît progressivement", a-t-il dit.

Partageant cet avis, Lê Thê Trung, un visiteur venu de Hanoï, se dit également séduit par les produits OCOP. Il constate que ces produits sont omniprésents dans les supermarchés, des fruits et légumes aux produits essentiels. Les clients peuvent facilement accéder à des informations détaillées, telles que l’origine des produits, en scannant des codes QR sur les présentoirs ou les étiquettes.

"Auparavant, pour les produits de première nécessité ou de haute technologie, je privilégiais les produits importés. Cependant, je préfère désormais les produits domestiques labellisés OCOP, en raison de leur prix raisonnable, de leur qualité en constante amélioration et de leur origine claire. Je suis rassuré de les acheter pour répondre aux besoins de ma famille", a-t-il expliqué.

Photo : VNA/CVN

Depuis le lancement de la campagne visant à encourager les Vietnamiens à consommer local, les produits OCOP ont su convaincre les clients nationaux en améliorant continuellement leur qualité et leur design d’emballage. Ces produits sont disponibles dans la plupart des chaînes de supermarchés et des supérettes. En plus de ces améliorations, le programme incite producteurs et distributeurs à être davantage responsables dans le lancement de nouveaux produits, contribuant ainsi à la transformation d’une pensée agricole en une pensée marchande et à l’intégration des produits vietnamiens au marché mondial.

Lê Nhât Tiên, directeur adjoint de la coopérative Mang Den Forest dans le district de Kon Plong, province de Kon Tum, illustre le succès des produits OCOP en développant la marque Mang Den Forest. Chaque année, outre plus de 100 tonnes de café Arabica, sa coopérative propose cinq autres gammes de produits de café transformés certifiés OCOP (3 à 4 étoiles), qui se vendent très bien sur le marché intérieur.

"Ce programme OCOP nous aide à identifier les meilleures stratégies pour introduire nos produits sur le marché avec soin et qualité. En plus de cultiver sur 25 hectares, nous élargissons la superficie en signant des contrats avec les foyers locaux et en garantissant un débouché pour leurs produits", a-t-il estimé.

Après 6 ans de mise en œuvre, le programme OCOP a permis de faire émerger des produits agricoles de haute qualité reflétant les spécificités de chaque localité. Ces produits contribuent à la construction de chaînes de production favorisant un développement économique durable dans les zones rurales.

Dans le cadre du programme OCOP, les entreprises et les unités de production bénéficient du soutien des autorités locales, notamment à travers des politiques foncières. Cela permet de développer des zones de matières premières intégrées aux chaînes de production et d’établir des labels appropriés.

"OCOP est une certification de produits régionaux très distinctifs. En répondant aux normes OCOP, nos produits se démarquent sur le marché par leurs caractéristiques uniques et leur qualité notable. La certification OCOP au niveau provincial est donc très significative", souligne Lê Thùy Kim Loan, directrice générale de la société Pyloherb, qui détient 15 marques pharmaceutiques certifiées OCOP dans la province de Kon Tum.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Ngoc Tuyên, directeur de l’Institut d’économie et de gestion des Hauts Plateaux du Centre, la certification OCOP constitue une reconnaissance auprès des consommateurs. Cependant, pour fidéliser la clientèle, les entreprises doivent innover en matière de production et de distribution, en tirant parti des nouvelles technologies.

"OCOP n’est qu’un passeport pour approcher les consommateurs, pas une garantie de succès. C’est la confiance des clients qui détermine le succès d’une marque. Les entreprises certifiées doivent continuer à promouvoir la qualité de leurs produits et à utiliser les technologies pour réussir dans le contexte actuel", dit-il.

Le programme OCOP a révélé le potentiel et les avantages des produits locaux et contribué à restructurer le secteur agricole, en lien avec l’artisanat et le tourisme rural. La confiance des consommateurs vietnamiens dans les produits certifiés OCOP confirme la domination croissante des produits vietnamiens sur le marché intérieur, participant ainsi au développement économique national.

VOV/VNA/CVN