Orientations de développement du marché financier vietnamien

Une conférence internationale intitulée "Le marché financier vietnamien : perspectives et orientations politiques" s'est tenue jeudi 12 décembre dans la province de Ninh Thuân (Centre). Cet événement avait pour objectif d’identifier les restrictions, risques, opportunités et orientations nécessaires pour assurer un développement stable et durable du marché financier vietnamien.