Plus de 300 entreprises participent au salon ASEAN Ceramics & Stone 2024

Le salon ASEAN Ceramics & Stone 2024, qui présente des machines, des équipements et des matériaux pour les industries de la céramique et de la pierre, a ouvert ses portes le 11 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

>> Préserver et développer la céramique de Biên Hoa - Dông Nai

>> Des dragons en céramique embellissent le Têt 2024

Photo : standboothvietnam/CVN

Organisé par l'Association vietnamienne de céramique pour la construction (VIBCA) et ses partenaires, l'événement attire plus de 300 entreprises de nombreux pays tels que l'Italie, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam.

L'exposition met en avant des technologies modernes conçues pour améliorer la productivité, la qualité et la durabilité dans les secteurs de la céramique et de la pierre.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de la Construction Nguyên Van Sinh a souligné que l'exposition vise à soutenir les politiques de l'État, à promouvoir le commerce, le transfert de technologies et les investissements.

Il a souligné la croissance significative de l'industrie céramique du Vietnam au cours des 20 dernières années, le pays étant désormais l'un des 10 premiers producteurs mondiaux de céramique de construction.

Dinh Quang Huy, président de la VIBCA, a ajouté que l'industrie de la céramique en Asie du Sud-Est a connu une forte croissance. Le Vietnam et l'Indonésie figurent parmi les 10 principaux producteurs mondiaux de carreaux. Cependant, des défis persistent, notamment en matière d'énergie, de matières premières et d'environnement. Les entreprises de ce secteur se concentrent sur des critères de production verte et durable.

L'exposition se déroulera jusqu'au 13 décembre 2024.

VNA/CVN