Soc Trang développe son économie côtière

Située à l'extrémité du bassin du fleuve Hâu, Soc Trang dispose d’une zone maritime de 30.000 km², d’un littoral s’étendant sur 72 km, ainsi que de trois grands estuaires : Dinh An, Trân Dê et My Thanh. La province occupe également une position stratégique pour la défense et la sécurité nationales tout en offrant de nombreux atouts favorables au développement de l’économie maritime.

Ces dernières années, les zones côtières de Soc Trang ont enregistré un taux de croissance socio-économique notable à l’échelle de l’économie maritime.

En tirant parti de ses atouts géographiques et de ses ressources marines, Soc Trang a mobilisé ses ressources pour investir dans le développement socio-économique des zones côtières. En parallèle du renforcement de l’économie maritime, la province a adopté des mesures visant à gérer, exploiter et utiliser de manière rationnelle et efficace les ressources naturelles tout en préservant l’environnement des zones côtières, dans une optique de développement durable.

Les changements des zones côtières

Après quelques années, nous avons eu l'occasion de retourner à Trân Dê, un district avec 12 km de côte dans la province de Soc Trang, et avons ressenti une nouvelle atmosphère, à la fois plus fraîche et plus chaleureuse. Auparavant, l'économie de Trân Dê reposait principalement sur la production agricole, mais de nombreux champs avaient été abandonnés à cause de la salinité des sols.

Depuis la mise en place du système de digues maritimes et fluviales, des projets d'irrigation et de digues fermées, combinée à la restructuration du secteur agricole, les terres salées sont progressivement devenues plus fertiles. Elles ont été transformées en grands étangs de crevettes et en rizières de haute qualité, contribuant ainsi à la prospérité économique du district.

Reconnaissant l'économie maritime comme un secteur clé, le Comité populaire du district a investi de manière continue dans les infrastructures nécessaires à son développement. Parmi ces infrastructures figurent le port de pêche de Trân Dê, la zone économique et commerciale maritime de Trân Dê, ainsi que le quai de pêche de Mo Ó, qui ont permis au port de Trân Dê de devenir un point de convergence important pour de nombreux bateaux de pêche et d’exploitation de la région et des provinces voisines.

Construit en 2000, avec une superficie totale de 16 ha, le port de pêche de Trân Dê est l'un des dix ports de pêche inclus dans le projet "Amélioration des infrastructures de pêche du Vietnam". Il constitue une base logistique majeure pour la pêche hauturière à Sóc Trang.

Impatiente de comptabiliser et de transporter rapidement les produits de la mer vers les marchés et les détaillants, Lê Thi Lê, propriétaire d’une entreprise d’achat en gros, nous a partagé avec enthousiasme ses activités. Son entreprise emploie actuellement environ 30 travailleurs, principalement des femmes khmères. Grâce à un emploi stable et des commandes régulières, les employés bénéficient d’un revenu moyen de 300.000 dôngs par personne et par jour. Mme Lê se spécialise dans l’achat de poissons tels que Sciaenidae, Selaroides leptolepis et le calmar, avec des quantités allant de 70 à 80 tonnes à chaque arrivée de bateau, répondant ainsi aux besoins en gros et au détail de clients à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

Également située dans la zone portuaire, la succursale de Duy Quôc Food Co., Ltd. se consacre à la préparation des poissons pour le séchage. Selon Cao Thi Hông Câm, responsable de la succursale, celle-ci emploie 60 personnes et transforme en moyenne entre 600 et 700 kg de poissons par jour, incluant des espèces telles qu’Abalistes stellaris, Batomorph et Megalechis thoracata. Cela procure aux employés un revenu stable de 200.000 à 300.000 dôngs par personne et par jour.

Selon Pham Van Hua, directeur du Conseil de gestion du port de pêche de Trân Dê, la province compte actuellement plus de 800 navires de pêche, dont plus de 350 dédiés à la pêche hauturière et 42 destinés aux services logistiques et aux opérations portuaires. Le port héberge également 24 entreprises de transformation de fruits de mer et 50 établissements de services logistiques, assurant des activités stables qui soutiennent la pêche locale. Ces infrastructures génèrent des emplois pour les travailleurs locaux, notamment ceux issus des minorités ethniques, contribuant ainsi aux recettes provinciales et attirant des navires des provinces voisines tout en stimulant les services portuaires.

En 2024, le nombre total de navires ayant accosté et séjourné au port est estimé à 20.200, soit une augmentation de 3,6% par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre de navires de pêche a atteint 2.062, et le flux de marchandises transitant par le port s’est élevé à 114.000 tonnes, soit 97% de l’objectif fixé, dont 56.000 tonnes de produits de la mer. Il est prévu qu’en 2025, le port de pêche accueillera plus de 20.000 navires et que le volume de marchandises atteindra 163.000 tonnes, avec 29.000 véhicules transitant par le port.

Actuellement, Trân Dê est le leader régional dans les domaines de l’aquaculture et de la pêche. Le président du Comité populaire du district, Nguyên Trong Son, a indiqué qu’en septembre 2024, la superficie aquacole du district dépassait 5.700 hectares, soit 107% du plan initial. La superficie récoltée s'élevait à 2.780 ha, avec une production aquacole totale de 25.700 tonnes, soit 62,11% de l’objectif. La production de crevettes et de poissons issus de la pêche a atteint 51.100 tonnes, soit 100,39% de l’objectif. La production combinée de l’aquaculture et de la pêche s’est élevée à 76.900 tonnes, représentant 83,22% du plan global.

Centre économique

Le quai à grande vitesse Trân Dê - Côn Dao, opérationnel ces dernières années, a considérablement contribué au dynamisme du tourisme et des services connexes dans la région. Vu Dinh Truong, vice-capitaine du navire Superdong Con Dao 1, a précisé qu’actuellement deux trajets quotidiens sont assurés entre Trân Dê et Côn Dao, transportant en moyenne 170 à 180 passagers par voyage. Cela répond aux besoins touristiques croissants tout en favorisant le développement économique local.

Selon le Comité populaire de Trân Dê, l’adoption d’une politique encourageant les investissements dans les infrastructures portuaires rapides a permis d’accroître la notoriété de Trân Dê, stimulant ainsi l’essor des entreprises et services, tout en générant des emplois stables pour les habitants.

D’ici 2030, Trân Dê devrait remplir les critères d'une zone urbaine de niveau IV et devenir une ville provinciale orientée vers un développement spatial stratégique le long de la rivière Hâu et en liaison avec la ville de Soc Trang. Trân Dê est destiné à devenir le centre économique maritime de la province de Soc Trang, focalisé sur le développement de l'industrie, du commerce, des services logistiques portuaires, des transports, des énergies renouvelables, du tourisme maritime et de l'urbanisme côtier. Cette vision inclut des infrastructures majeures telles que le port maritime de Trân Dê, la zone économique côtière et l'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang.

Selon la planification de la province de Soc Trang pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 approuvée par le Premier ministre, la zone socio-économique côtière intègre l’ensemble de la ville de Soc Trang, le continent, ainsi que l’espace maritime des localités de Vinh Châu et Trân Dê. Cette région sera développée de manière intégrée et multisectorielle pour devenir un moteur de croissance socio-économique pour l’ensemble de la province.

Le port maritime de Soc Trang, classé de type III et appartenant au groupe portuaire n°5, possède le potentiel de devenir un port spécial et stratégique pour le delta du Mékong, notamment à Trân Dê. La province prévoit d'attirer des investissements dans la zone portuaire de Trân Dê avec un budget initial pouvant atteindre 50.000 milliards de dôngs. Ce port est destiné à jouer un rôle clé dans la croissance économique régionale, offrant une base logistique essentielle pour le commerce maritime et l’aquaculture.

Parallèlement, Soc Trang s’efforce d’augmenter le nombre de zones urbaines, passant à 25 d’ici 2030 et à 31 d’ici 2050. La ville de Soc Trang sera le centre économique, spécialisée dans l’industrie de transformation agricole et halieutique, les énergies renouvelables, le tourisme culturel et historique, tout en restant la capitale politique et économique de la province. Vinh Châu, quant à elle, sera une zone urbaine axée sur l’écotourisme, l’industrie, les services maritimes et les énergies renouvelables. La ville de Nga Nam se positionnera comme un centre de commerce et de tourisme fluvial, valorisant ses marchés flottants traditionnels.

L’exploitation des atouts naturels et culturels, comme les dunes flottantes de la fleuve Hâu, les zones alluviales côtières et le développement urbain intégré à Cu Lao Dung, constitue une stratégie clé pour stimuler le tourisme et renforcer l’urbanisation durable.

En misant sur le développement des zones urbaines et des secteurs économiques maritimes stratégiques, Soc Trang aspire à devenir une province prospère et attrayante. Ces efforts contribueront à renforcer le processus d'industrialisation, de modernisation et à transformer Soc Trang en un pôle économique clé du delta du Mékong, offrant à ses habitants une qualité de vie élevée et durable.

