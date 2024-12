Semaine de connexion commerciale d'AEON Vietnam

Une opportunité pour les entreprises vietnamiens

>> Le Vietnam est le deuxième marché clé d’AEON, après le Japon

>> Valoriser l'implantation de produits locaux dans les supermarchés AEON Vietnam

>> Ouverture de la Semaine des produits vietnamiens au Japon

Se déroulant sur quatre jours, du 12 au 15 décembre, cet événement marque une étape clé dans les efforts visant à connecter les entreprises vietnamiennes au groupe AEON Vietnam, tout en favorisant la coopération économique entre les entreprises vietnamiennes et japonaises.

Plus de 30 entreprises vietnamiennes sélectionnées

Sur la base des critères “sécurité, nouveautés, caractéristiques régionales et traditionnelles”, le comité d'organisation a sélectionné 34 entreprises parmi 215 candidatures pour participer à l'événement cette année. Ces entreprises ont présenté une large gamme de produits, incluant des aliments emballés et transformés (thé, café, épices, confiseries, produits agricoles séchés), des produits sains et bénéfiques pour la santé, ainsi que des produits agricoles (riz, légumes, tubercules, fruits…), avec une priorité donnée aux produits biologiques. Tous ces produits répondent aux besoins des consommateurs modernes et reflètent les caractéristiques culturelles et les valeurs traditionnelles vietnamiennes.

Selon le représentant du Comité d'organisation, en 2024, les produits présentés lors de cette semaine commerciale se concentrent sur des produits de haute qualité, répondant à la tendance des clients en matière de vie saine après la pandémie. Ces produits incluent notamment des articles biologiques, des aliments emballés et transformés, ainsi que des produits agricoles conditionnés, notamment des produits naturels respectueux de l'environnement.

Le 13 décembre, le programme de connexion commerciale visant à introduire des produits dans la chaîne de supermarchés AEON Vietnam en 2024 se déroulera, avec la participation de plus de 150 entreprises vietnamiennes. Cet événement représente une excellente occasion pour les entreprises vietnamiennes de rencontrer directement les responsables des achats des groupes de produits du groupe AEON. Ces discussions permettront aux entreprises vietnamiennes de recevoir des conseils détaillés sur les exigences et les normes nécessaires pour introduire leurs produits dans les supermarchés AEON au Vietnam et au Japon. Cela offrira aux entreprises vietnamiennes la possibilité d'améliorer la qualité et la conception de leurs produits tout en ouvrant de nouvelles voies pour pénétrer des marchés internationaux exigeants.

Pour une coopération durable

Lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine, Trân Phu Lu, directeur du Centre de promotion du commerce et des investissements de la ville (ITPC), a souligné qu'il s'agissait d'une activité de promotion commerciale importante, organisée chaque année pour favoriser la coopération entre le groupe AEON, l'un des principaux groupes commerciaux au monde, et les entreprises vietnamiennes réputées. Ces dernières proposent des produits répondant à des normes de qualité et garantissant la sécurité alimentaire.

Le programme prévoit, à travers le réseau des supermarchés AEON, de faire découvrir des produits vietnamiens aux consommateurs nationaux et internationaux. Les représentants des entreprises vietnamiennes auront également l'occasion de rencontrer les dirigeants du groupe de produits d'AEON pour réévaluer la qualité des produits, comprendre les tendances de consommation, rechercher et développer de nouveaux produits, et améliorer la compétitivité des produits vietnamiens, notamment en vue d'une exportation vers le marché japonais et d'autres marchés internationaux exigeants.

Trân Phu Lu a ajouté que le Japon est, depuis de nombreuses années, l'un des principaux partenaires économiques et commerciaux du Vietnam. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont été relativement équilibrés, durables, et ont connu une croissance constante ces derniers temps. En 2024, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral devrait atteindre près de 45 milliards d'USD, dont 23,3 milliards d'USD d'exportations vietnamiennes vers le Japon et 21,6 milliards d'USD d'importations en provenance du Japon.

Actuellement, le Japon est le 4e partenaire commercial et le 3e partenaire d'exportation du Vietnam. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 33,9 milliards d'USD, dont 18 milliards d'USD d'exportations vietnamiennes vers le Japon.

AEON Vietnam : un modèle de coopération réussie

OGAWA Eri, consule chargée des affaires économiques au consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que depuis la première Semaine en 2017, cet événement est devenu une activité annuelle importante de promotion commerciale entre Hô Chi Minh-Ville, les provinces et villes du Sud du Vietnam, et le Japon. Grâce à la coopération entre l'ITPC et AEON, la 7e Semaine d'introduction des produits vietnamiens a été organisée dans les supermarchés AEON.

L'année dernière, cet événement a également eu lieu dans les supermarchés AEON au Japon, et en juin de cette année, il a eu lieu avec la participation de 24 entreprises de Hô Chi Minh-Ville.

Elle a ajouté qu’AEON Vietnam est l'une des marques d'entreprise japonaises les plus emblématiques au Vietnam. Depuis l'ouverture du premier supermarché à Hô Chi Minh-Ville en 2014, AEON Vietnam a connu une croissance continue, passant de centres commerciaux à grande échelle à des supermarchés de taille moyenne à travers le pays, avec une large gamme de produits alimentaires et autres produits japonais proposés aux consommateurs vietnamiens. Ce programme permet aux clients des supermarchés AEON de découvrir une plus grande variété de produits vietnamiens et japonais de qualité, tout en offrant aux supermarchés vietnamiens et étrangers un plus large choix de produits de qualité pour les consommateurs.

Texte et photos : Tân Dat/CVN