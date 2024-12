Prix national de la qualité pour la période 2021-2023 : 133 entreprises récompensées

La cérémonie de remise du Prix national de la qualité et du Prix de la qualité de l'Asie-Pacifique 2021-2023 aura lieu le 18 décembre à Hanoï, a annoncé la Commission des normes, de la métrologie et de la qualité du Vietnam (STAMEQ) du ministère des Sciences et des Technologies lors d'une conférence de presse tenue jeudi matin 12 décembre.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, ces prix visent à honorer les entreprises remarquables qui maintiennent une stabilité, un développement global et renforcent leur compétitivité sur le marché intérieur tout en s'étendant à l'international.

À ce jour, 2.163 entreprises ont été récompensées par le Prix national de la qualité. Parmi celles-ci, 55 entreprises exemplaires ont été honorées au niveau international et ont reçu le Prix de la qualité de l'Asie-Pacifique.

Entre 2021 et 2023, les entreprises ont dû faire face à de nombreuses difficultés et défis. Cependant, celles participant au Prix national de la qualité ont obtenu des résultats remarquables.

On estime que le chiffre d'affaires des entreprises lauréates a dépassé 500.000 milliards de dôngs, avec des bénéfices de plus de 36.000 milliards de dôngs et des contributions au budget de l'État de plus de 32.000 milliards de dôngs. Ces entreprises ont également créé près de 170.000 emplois.

Le Premier ministre a donc signé la décision attribuant le Prix national de la qualité à 133 entreprises, y compris 61 en 2021, 49 en 2022 et 23 en 2023.

VNA/CVN