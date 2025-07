Ouverture du 6e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens à Hanoï

Photo : ND/CVN

Organisé conjointement par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en coordination avec le ministère des Sciences et des Technologies, le Comité d’État pour les Vietnamiens résidant à l’étranger, l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, l’université VinUni et la banque Sacombank, l’événement réunit plus de 500 délégués et invités participant en présentiel ou en ligne depuis plus de 20 pays et territoires.

Le Forum constitue une activité concrète de mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW du Politburo du Parti, visant à valoriser pleinement le rôle, l’intelligence et la créativité des jeunes intellectuels au service du développement national, a déclaré Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse et président de l’Association des jeunes vietnamiens, lors de la cérémonie d’ouverture.

À partir du forum, de nouvelles initiatives seront explorées, de nouveaux liens seront noués et de nouvelles valeurs seront créées, pour un Vietnam fort d’ici 2045, a-t-il estimé.

Photo : VNA/CVN

Le forum 2025 est organisé selon un modèle multi-plateforme, combinant des sessions en direct et en ligne via Airmeet. L'accent est mis sur l'aspect pratique, encourageant l'application des sciences, des technologies et de l'innovation aux défis du développement durable.

Avec la participation de jeunes experts de grandes institutions comme le MIT, Cambridge, Google et Microsoft, le forum vise non seulement à partager des connaissances, mais aussi à façonner les politiques et à définir une stratégie de développement des jeunes intellectuels pour la période 2025-2030, avec une vision pour 2045.

Depuis sa création en 2018, le Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens a vu la participation de plus de 1.000 intellectuels et a conduit à la création du Réseau mondial des jeunes intellectuels vietnamiens, qui compte plus de 2.000 membres actifs.

VNA/CVN