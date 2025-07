Vietnam - France

Les Professeurs Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc élevés au rang d’Officier de la Légion d’honneur

Le couple de scientifiques d’origine vietnamienne résidant en France, les Professeurs Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc, vient d’être élevé du grade de Chevalier à celui d’Officier de la Légion d’honneur par le président de la République française, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles et durables dans les domaines de la science, de l’éducation et de l’action communautaire.

Photo : Thanh Son/CVN

À l’occasion de la Fête nationale française du 14 juillet, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a annoncé que le président Emmanuel Macron avait signé un décret officiel élevant le Professeur Trân Thanh Vân (président de l’association scientifique "Rencontres du Vietnam", en France) et son épouse, la Professeure Lê Kim Ngoc (présidente de l’association pour la protection des enfants vietnamiens en France), au rang d’Officiers de la Légion d’honneur – la plus haute distinction honorifique de la République française.

Cette décoration récompense leurs grandes contributions, constantes et remarquables, dans les domaines scientifique et humanitaire depuis plus d’un demi-siècle.

Le décret précise que le Professeur Trân Thanh Vân – physicien de renommée internationale et fondateur de la célèbre série de conférences scientifiques "Rencontres du Vietnam" – avait été fait Chevalier de la Légion d’honneur le 23 février 2000. Il est désormais promu au grade d’Officier.

La Professeure Lê Kim Ngoc – biologiste mondialement reconnue, militante humanitaire, fondatrice des villages d’enfants SOS au Vietnam et présidente de l’association de soutien aux enfants vietnamiens en France – reçoit une distinction équivalente. Elle avait été décorée de la Légion d’honneur au grade de Chevalier par le président François Hollande lui-même, le 6 septembre 2016, lors de sa visite officielle au Vietnam.

La promotion simultanée des deux époux, figures intellectuelles exemplaires de la communauté vietnamienne en France, témoigne non seulement de la profonde reconnaissance de la France, mais aussi de la fierté du peuple vietnamien. C’est une illustration éloquente des valeurs universelles que sont le savoir, la science et la bienveillance.

Une vie entière consacrée à la science

Au-delà de leur excellence académique dans la communauté scientifique française, le couple Trần Thanh Vân et Lê Kim Ngọc est un exemple vivant de l’union entre savoir et compassion. Depuis des décennies, ils s’engagent côte à côte dans les domaines scientifique et social.

Photo : Thanh Son/CVN

Le Professeur Trần Thanh Vân, originaire de la ville de Dông Hoi (province centrale de Quang Binh), est un physicien vietnamien de renommée mondiale. En 2012, il avait reçu la Médaille Tate de l’American Physical Society – l’une des plus hautes distinctions du monde scientifique.

La Professeure Lê Kim Ngọc, originaire de la province de Vĩnh Long, a été élève du lycée Marie Curie (Hô Chi Minh-Ville) avant de poursuivre ses études en France, où elle est diplômée avec mention en sciences naturelles de l’Université de la Sorbonne. Elle est la première à avoir formulé le concept de "couche cellulaire mince" (Thin Cell Layer), une découverte révolutionnaire en biotechnologie végétale, largement citée dans les publications scientifiques internationales.

Un esprit d’ouverture, de transmission et de partage

Avant la création des Rencontres du Vietnam en 1993, le Professeur Trần Thanh Vân avait également fondé l'organisation des Rencontres de Moriond en 1966 et les Rencontres de Blois en 1989, qui rassemblent des dizaines de milliers de scientifiques du monde entier autour de valeurs telles que l’ouverture, le lien et l’encouragement de la jeunesse. Ces "Rencontres" sont devenues le fil rouge de leur engagement scientifique.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Mais leur action ne s’est pas limitée au monde académique. Ce couple scientifique s’engage profondément dans les activités humanitaires et sociales. Dès 1970, la Professeure Lê Kim Ngọc fonde l’Association "Aide à l’Enfance du Vietnam" et fournit un soutien financier au développement du réseau de villages SOS à travers le pays.

En parallèle, les programmes d’assistance des "Rencontres du Vietnam" et les bourses Vallet, qu’ils ont initiés et accompagnés, ont permis à des dizaines de milliers d’élèves et d’étudiants brillants vietnamiens – notamment des jeunes talentueux vivant dans des régions montagneuses et défavorisées – d’avoir l’opportunité de poursuivre leurs études et de nourrir leurs ambitions.

En 2013, les deux professeurs ont fondé, à Quy Nhon, le Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) transformant ce lieu en pôle scientifique régional et international. Ce projet incarne leur vision d’une science au service du développement humain et national.

Depuis sa création, l’ICISE a accueilli plus de 200 événements scientifiques, attirant près de 16.500 chercheurs venus de soixante pays et territoires, dont plusieurs lauréats du prix Nobel, de la médaille Dirac ou de la médaille Fields. Rien que sur les cinq dernières années, l’ICISE a reçu près de 10.000 scientifiques, dont plus de 7.600 Vietnamiens.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le 8 juillet 2015, l’ancienne vice-présidente Nguyên Thi Doan a décerné au couple le titre de Chevaliers de l’Ordre de l’amitié - la plus haute distinction que l’État vietnamien puisse accorder à des étrangers ou à des Vietnamiens de l’étranger.

Tout au long de leur parcours, ils ont œuvré avec discrétion, mais avec une profonde passion, pour la science et le bien commun. La promotion de leur distinction par la France est un hommage sincère à tout ce qu’ils ont silencieusement apporté à l’humanité.

La Légion d’honneur (Légion d'honneur), instituée par Napoléon Bonaparte en 1802, est la distinction la plus prestigieuse de la République française. Elle est attribuée aux personnes ayant accompli des mérites exceptionnels dans les domaines militaire, scientifique, artistique, économique ou dans le service à la collectivité.

Le grade de Chevalier est le premier niveau de l’ordre. Le grade d’Officier, deuxième dans la hiérarchie, est réservé à ceux dont les mérites se distinguent par leur ampleur ou leur constance dans le temps. Le plus haut rang est celui de commandeur. Les promotions sont décidées avec soin et annoncées à l’occasion d’événements majeurs comme la fête nationale ou de grandes commémorations.





Câm Sa/CVN